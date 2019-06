Větřní – Prachatice 3:2 (2:1). 40. J. Sukdolák, 43. P. Gutheis, 67. M. Troják – 31. J. Šandera, 80. M. Kochma.

„Chtěli jsme i v sestavě s několika změnami poslední utkání sezony vyhrát. Byli jsme i více na míči, vytvářeli si daleko více šancí než domácí, ale naše koncovka je žalostná. Kdybychom vedli v půli 10:2, tak by se nikdo nemohl divit, ale my nebyli schopni branku vstřelit, naopak soupeř dal ze dvou pokusů dva góly. Ve druhém poločase to bylo podobné, my nemohli dát gól a naopak se nám nepodařilo pokrýt rohový kop domácích. Bylo znát, že chybí někteří klíčoví hráči. Pozitivní však je výkon mladíků Forejtara, Kováče a Kunce, kteří dostali v zápase příležitost,“ komentoval utkání prachatic