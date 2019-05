Prachatice – Trhové Sviny 3:0 (1:0). 15. M. Kochma, 84. M. Babka, 90. vlastní J. Novák.

„Před utkáním jsme si řekli, že nic jiného než tři body nebereme. Hráči i na těžkém terénu odvedli velmi dobrou práci a o našem vítězství mohlo být rozhodnuto již podstatně dříve. Všichni bojovali, jezdili po zadku, měli jsme spoustu odražených míčů. Soupeř se sice snažil zlobit z protiútoků, ale do zakončení se prakticky nedostal. Jediné, co mě mrzí, je, že jsme museli znovu improvizovat v sestavě. Do každého zápasu někdo chybí, ale v tomto zápase jsme se s tím dokázali vyrovnat. Jsou to pro nás důležité tři body a do Plané můžeme jet s klidnou hlavou,“ shrnul utkání prachatický trenér Václav Mareš.