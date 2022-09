Branky: 18. Otepka, 85. Šestauber – 45. Makoš (pen.). ŽK: 2:2 (Hájek, Funda – Jaroslav Rauscher, Kasík). ČK: 1:0 (44. Otepka). Diváků: 100. Rozhodčí: Šťastný – Cigáň, Kříž.

Prachatice: Hopfinger – Kovář, J. Pravda, Luňáček, Jar. Rauscher – Jakub Rauscher, T. Pravda (77. Hrbek), Fischer, Fürbach (84. Gramblička), Kasík – Makoš.

Na Hluboké přišli Prachatičtí o bod pět minut před koncem utkání. Na druhé straně hráli celý poločas přesilovku. „Vyloučení Otepky nám sice přineslo vyrovnávací gól z penalty, ale pak nám to možná spíše uškodilo. V prvním poločase jsme podali velice dobrý výkon, byly tam i šance. Hluboká měla kromě gólu již jen jedinou šanci. My nakonec paradoxně dostali druhý gól z brejku domácích. Na bod jsme si mysleli, ale nakonec jsme si to vypili do dna. Ale kluci se přesvědčili, že pokud budou pracovat a hrát jako dneska, tak se to musí zlomit. Na Hluboké to odmakali, nemohu jim nic vytknout. Bod by byl zasloužený a domácí by ho museli také brát. Kluci si bod zasloužili. Na druhé straně pro nás, při pohledu na výkonnost dalších týmů, ta pravá sezona začíná až teď zápasem ve Strakonicích.“