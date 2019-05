Planá u ČB – Prachatice 1:5 (1:2). 41. S. Bukharin – 19. J. Tesař, 28. P. Škopek, 60. (PK) M. Juroš, 63. J. Růžička, 85. (PK) M. Kochma.

„Opět jsme postrádali několik hráčů, ale jasně jsme si řekli, že chceme v Plané uspět za tři body. Musím před klukama smeknout, jak utkání odehráli, bojovali, doslova jezdili po zadku, byl to super výkon. Vyzdvihnout nad ostatními však musím Jakuba Sovu, ty tři body jsou především jeho. Za stavu 2:1 nás podržel gólman Pepa Hopfinger, ale troufnu si říci, že i kdyby v té chvíli domácí srovnali, tak bychom zápas vyhráli. Byla to zasloužená výhra a klidně to mohlo být i vyšším rozdílem. Soupeře jsme přehráli především fyzicky, od šedesáté minuty prakticky nestíhal. Domácí úplně odpadli,“ shrnul utkání prachatický trenér Václav Mareš.