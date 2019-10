Prachatice – Olešnice 1:0 (1:0). 23. Škopek.

Do Prachatic sice přijel poslední tým tabulky, ale i ten dokáže být hodně nepříjemný. Jak ukazují výsledky soutěže, každý zde může porazit každého. „Věděli jsme, že nesmíme Olešnici ani trochu podcenit. Řekli jsme si, že na soupeře vlétneme a pokusíme se rozhodnout v první půli. Od začátku jsme byli v tlaku, ale byl z toho jediný gól, přičemž jsme tři další obrovské šance neproměnili. Soupeř to hrál hodně zataženě a my se prosazovali čím dál méně. Ve druhé půli jsme opět odcházeli fyzicky a Olešnice získávala více ze hry. Ale dokázali jsme to uhrát za tři body, což je v tuto chvíli nejdůležitější. Máme ale nad čím přemýšlet, takovýto výkon by v příštím kole na Vimperk v žádném případě nestačil,“ komentoval utkání prachatický trenér Bohuslav Pravda.