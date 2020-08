V Týně nad Vltavou Prachatičtí prohráli 1:3, nyní v sobotu doma remizovali se Sokolem Sezimovo Ústí 3:3. Trenér Bohuslav Pravda mohl být spokojen. „Chtěli jsme v posledních dvou přípravných zápasech se soupeři z krajského přeboru sehrát základní jedenáctku pro novou sezonu. Nebyli jsme však kompletní ani nyní se Sezimákem,“ začal hodnocení prachatický trenér Bohuslav Pravda.

Utkání v Týně nad Vltavou mu však i přes porážku ukázalo, že si může Tatran klást vysoké cíle. „V Týně jsme zahráli velice dobře a v prvním poločase byli možná i lepším týmem na hřišti. Kluci výborně plnili moje pokyny a odehráli to takticky na jedničku. Do druhého poločasu musel pro zranění odstoupit Jirka Pravda a v obraně se tvořila drobná okýnka. Nastoupil Matouš Gramblička, neudělal žádnou chybu, ale potřebuje se ještě vykopat v takovýchto těžkých zápasech,“ uvedl k prvnímu utkání Bohuslav Pravda a pokračoval k sobotnímu duelu se Sokolem Sezimovo Ústí: „Tento zápas již nebyl tak pohledný. Sice jsme se soupeřem z krajského přeboru hráli 3:3, ale z důvodu počasí se hrálo u nás na umělce. Pro oba týmy je to v tuto dobu jednak specifický povrch a jednak užší hřiště.“

Historie Tatranu Prachatice velí zahájit ofenzivu a pokusit se dostat klub výše. Toho si je vědom trenér i hráči. „Řekl bych, že jsme na sezonu připraveni dobře, měli bychom to zmáknout. Již dříve jsem hovořil o tom, že bychom se měli pokusit zaútočit na čelo soutěže. Je mi jasné, že to bude cílem i dalších soupeřů. Například Trhové Sviny hrají výborně,“ hledí k nové sezoně trenér Pravda.

Po loňském podzimu se spekulovalo o některých změnách a možných odchodech klíčových hráčů. Nyní by měla být situace stabilizovaná. „Důležité je, že jsme udrželi Jakuba Sovu a přišel můj brácha Jirka. Vrátil se do Tatranu i Matyáš Babka a také Ondra Kochma. Postupně se vyhrávají k velmi dobrým výkonům další dorostenci. Z Táborska se vrátil Pepa Luňáček. nyní proti Sezimáku odehrál velice dobré utkání. Jeho prioritou sice bude ještě dorost, kde je dorazovým ročníkem, ale samozřejmě s ním počítám i do kádru áčka mužů,“ doplnil Bohuslav Pravda.

V Prachaticích je nyní dostatek hráčů a logistika zápasů áčka a béčka mužů a dorostenců by měla být snadnější. „Pokud nepřijdou nějaká zranění, měli bychom mít pro oba týmy mužů kvalitní kádry. Navíc dorostenci ukazují, že dokáží plnohodnotně zaskočit v áčku i béčku mužů. Ti by prakticky měli vykrýt případné absence v týmech dospělých,“ doplnil Bohuslav Pravda.

Sezonu Prachatičtí fotbalisté odstartují v sobotu dopoledne na hřišti Nové Vsi u Českých Budějovic. Již první utkání by mělo naznačit, nakolik jsou jejich ambice do nové sezony reálné.