Porážku 1:2 si připsali na konto fotbalisté Tatranu Prachatice ve víkendovém utkání s ambiciozním týmem Písku U19. Zakončili tak období po dvouměsíční přestávce, kdy se opět vraceli k fotbalu.

„Přípravu jako takovou jsme zatím neřešili. Byli jsme spíše v takovém volnějším režimu. Kluci chodí dvakrát týdně na tréninky, kdy se hraje báčko. Zápas s Pískem byla spíše výjimka. Ozval se soupeř, já osobně žádné přáteláky na toto období neplánoval. Do přípravy se obujeme zase až v polovině července,“ hovořil o končícím přechodném období trenér prachatických fotbalistů Bohuslav Pravda.

Diváky však zaujal fakt, že se v dresu Tatranu představila řada mladých fotbalistů. „Dohodli jsme se s vedením klubu i trenéry dorostu, se kterými jsem tuto kategorii vedl, že zapojíme do přípravu ročník 2001 a ty šikovnější 2002. Budou s námi trénovat a jak bylo vidět i v zápase s juniorkou Písku, někteří jsou na tom velice dobře. Pochválit musím Matouše Grambličku, který zahrál suverénně. Adam Srch i Kristian Wagner, to jsou kluci, se kterými se dá pracovat,“ potvrdil Bohuslav Pravda, že chce do kádru mužů zapojovat dorostence.

V dresu Tatranu se objevil i Jakub Sova, který loni na podzim celý tým táhl. Poté měl jít hrát do Rakouska. „Jakub nám v pátek potvrdil, že se vrací z Rakouska zpět do Tatranu, což je velice pozitivní zpráva,“ uvedl trenér.

Ale Jakub Sova by nemusel být jediným navrátilcem v sestavě prachatického týmu. „Některá jednání, která jsem měl v plánu, tak ztroskotala. Jmenovitě to nechci hodnotit. Brácha Jirka je jasný a nyní se nám povedlo pravděodobně zlákat i Martina Šicnera. Byla by to další posila. Ale zatím to ještě není úplně na sto procent,“ zmínil další známé jméno trenér Pravda.

Co se týče návratu Jiřího Pravdy, ten s týmem začal v polovině května trénovat, ale přišlo zranění. „Jirka již nyní začne běhat a poté se připojí do přípravy. Doufám, že ho pak zase někdo nezraní,“ doplnil Bohuslav Pravda.