/FOTOGALERIE/ Do Plané u Českých Budějovic vyráželi prachatičtí fotbalisté v dalším kole A skupiny I.A třídy. Přestože hráli celý zápas v deseti, mohli bodovat. Ale museli by proměňovat šance.

Po výhře nad Blatnou chtěl Tatran body i v Plané. Neuspěl. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

SK Planá - Tatran Prachatice 3:1 (2:1)

Branky: 4. (PK) T. Pintér, 41. J. Carda, 84. P. Pajerský - 16. V. Cais. ŽK: 3:1. ČK: 0:1 (3. Jakub Rauscher). Rozhodčí: Kříž st.

Prachatičtí fotbalisté doplácejí od začátku sezony na neproměňování šancí. Zápas v Plané nebyl výjimkou, i když praktický celý odehrál Tatran v deseti.

"Hned v úvodu jsme dostali červenou. Ale nebyla po nějakém brejku, prostě zkrat. Hráč si myslel, že míč směřuje do brány a reflexivně po něm sáhl rukou. Ten však šel metr mimo bránu. Přišla červená a navíc penalta. Přesto jsme byli lepším týmem a po čtvrt hodině vyrovnali. Nicméně soupeř dal z brejku na 2:1. Druhý poločas se odehrával prakticky na polovině domácích, ale my v tuto chvíli nejsme schopni proměnit ani nejvěší šance. Je to od začátku sezony pořád stejné. Asi už to nebude náhoda. Měli jsme i v deseti pět obrovských šancí, ze kterých jsme mohli výsledek otočit. Prostě nejsme schopni nic proměnit. Soupeř nám pak uteče, bouchne do toho a nám to tam spadne," kroutil hlavou asistent trenéra Tatranu Josef Hopfinger a dodal: "Druhá půle v Plané byla totožná s tou domácí s Blatnou. V první půli domácí ještě hrozili, ale v té druhé to byl náš tlak. Pak nám utekli a dali gól ze situace tří na jednoho. Do té doby se prakticky nedostali za půlku. Navíc jsme i ve třetím venkovním zápase dostali gól do 15. minuty a musíme dotahovat. Musíme s tím něco udělat. Výkon není špatný, ale když neproměníme šance, budeme ztrácet."