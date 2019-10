Tabulky stále vedou týmy Netolic a Čkyně

Fotbalová I.B třída mužů se překlopila do druhé čtvrtiny sezony a pohled do tabulek je pro týmy z Prachaticka z valné většiny příjemný. Skupinu A vedou s náskokem čtyř bodů Netolice, béčku kraluje duo Čkyně – Strunkovice, které by si to mohlo rozdat o postup. Ale nepředbíhejme, sezona ještě bude dlouhá.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Vladimír Klíma