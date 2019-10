SKUPINA A

Netolice – Chvalšiny 2:0 (1:0). Domácím se sice herně v posledních kolech tolik nedaří, ale důležité jsou body. Ty vystříleli Šulc a Volf. Netoličtí tak stále kralují skupině A.

1. Netolice⋌ 8 7 0 1 31:10 21

2. Sedlec⋌ 8 4 3 1 19:11 15

3. Loučovice⋌ 8 4 2 2 14:15 14

4. Dolní Dvořiště⋌ 8 4 1 3 19:12 13

5. Zl. Koruna⋌ 8 4 1 3 19:17 13

6. T. Sviny B⋌ 8 4 1 3 13:23 13

7. Dříteň⋌ 8 3 3 2 14:14 12

8. Větřní⋌ 8 3 2 3 16:15 11

9. Boršov⋌ 8 3 2 3 21:24 11

10. Hrdějovice⋌ 8 2 2 4 13:16 8

11. Roudné B⋌ 8 2 2 4 12:15 8

12. Frymburk⋌ 8 2 1 5 15:19 7

13. Chvalšiny⋌ 8 2 1 5 7:16 7

14. K. Újezd⋌ 8 1 1 6 9:15 4

SKUPINA B

Vacov – Čkyně 0:2 (0:0). „Vacov chtěl konečně doma bodovat naplno, neboť doma porazil pouze nováčka z Husince. My se prvního poločasu pouze zúčastnili. Domácích bylo plné hřiště, byli jsme všude druzí. Navíc ve 25. min neudržel nervy gólman Formánek a musel předčasně do kabin. Bylo otázkou času, kdy padne první gól. Domácí ovšem touto nabídkou neskutečně pohrdali. Čkyně přežila v podstatě klinickou smrt, a tak poločas skončil bez gólu. Ovšem druhý poločas paradoxně byla jiná písnička. Hosté i v deseti lidech dokázali pozorně bránit a začali domácím zatápět. A ti začali chybovat. Opět se ukázalo, že máme kvalitní lavičku a v 60. minutě střídající Miklas nadvakrát protlačil míč do brány. Na domácí padla deka. Hosté během deseti minut potrestali další chybu v obraně, když Roman Vojta vypíchl míč stoperovi a chladnokrevně proměnil a mohl jít střídat za potlesku hostujících fandů. V tu chvíli byli domácí na ručník. Další střídající Marek Kuta si naběhl na Králův roh a v anglickém stylu poslal hlavou míč do břevna. Domácí se snažili ještě se zápasem něco udělat, ale potýkali se s koncovkou jako Čkyně loňskou sezonu, navíc byli velmi nepřesní. Z trestného kopu trefili břevno a hrající trenér Gusta Bujok mohl hlavou vsítit v závěru na 1:2. Infarktové utkání pro diváky, trenéry i samotné hráče tak skončilo osmou výhrou Čkyně v řadě,“ komentoval duel vedoucí čkyňského celu Patrik Krull.

Prachatice B – Strunkovice 1:2 (0:2). Druhý celek tabulky ze Strunkovic měl v prvním poločase více ze hry a brankami Kuneše a Váši šel do vedení. Postupem času však převzali iniciativu domácí a soupeř víceméně bránil svůj náskok. Domácí dokázali Kuncem snížit, ale Blaník si tři body ohlídal a stále v tabulce dýchá na záda celku ze Čkyně.

Volyně – Stachy 3:2 (1:1). Stašští fotbalisté si museli připadat jako ve zlém snu. Do vedení šli sice domácí, ale hosté stav otočili brankami Pešla a Záleského. Ještě minutu před koncem vedli, ale Volyňští dokázali ještě nejenom srovnat, ale ve čtvrté minutě nastavení vstřelili i vítězný gól. Stašští se tak dál propadají tabulkou a čeká je znovu boj o záchranu.

Husinec – Osek B 4:2 (1:1). Souboj dvou celků z chvostu tabulky začali herně lépe hosté, kteří svou sestavu doplnili několika pendly z áčka. Neměli však přesnou koncovku, a tak je z penalty potrestal Wágner. Soupeř ze Strakonicka však vzápětí vyrovnal a v 60. minutě šel dokonce do vedení. Slavojáci však nehodili flintu do žita a brankami Koláře, Zeleného a znovu Koláře otočili zápas ve svůj prospěch. V tabulce si mírně polepšili a poskočili na jedenácté místo. Boj o záchranu však pro ně zdaleka nekončí.

1. Čkyně⋌ 8 8 0 0 27:2 24

2. Strunkovice⋌ 8 7 1 0 29:8 22

3. Hoštice⋌ 8 5 0 3 16:18 15

4. Prachatice⋌ 8 4 0 4 18:16 12

5. Bělčice⋌ 8 3 3 2 14:13 12

6. Sedlice⋌ 8 4 0 4 15:18 12

7. Volyně⋌ 8 3 2 3 15:13 11

8. Kestřany⋌ 8 3 2 3 14:12 11

9. Vacov⋌ 8 3 1 4 16:15 10

10. Dražejov⋌ 8 1 4 3 6:11 7

11. Husinec⋌ 8 2 1 5 9:27 7

12. Cehnice⋌ 8 1 2 5 13:20 5

13. Stachy⋌ 8 1 2 5 14:23 5

14. Osek B⋌ 8 1 2 5 14:24 5