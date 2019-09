SKUPINA A

Netolice – Boršov 6:2 (4:1). 11. S. Šulc, 37., 38., 42. a 86. J. Varyš, 49. J. Skála – 4. a 76. J. Gruber.

Netoličtí tentokrát začátek utkání trochu zaspali a soupeř se dostal do vedení po trestném kopu a následné hlavičce. To však Netolické nezaskočilo a ti po chvíli vyrovnali a postupně utkání již v prvním poločase otočili třemi brankami Varyše. Tu první dal hlavou, další dvě po spolupráci se Skálou. V úvodu druhého dějství dali Netoličtí laciný gól, když si soupeř srazil centr Skály do vlastní sítě. V závěru se stav již jen kosmeticky měnil po brance na každé straně.

1. Netolice⋌ 3 3 0 0 20:5 9

2. Dolní Dvořiště⋌ 3 2 1 0 10:4 7

3. Zl. Koruna⋌ 3 2 1 0 7:3 7

4. Větřní⋌ 3 1 2 0 7:5 5

5. Sedlec⋌ 3 1 2 0 5:3 5

6. Roudné B⋌ 3 1 1 1 5:5 4

Dříteň⋌ 3 1 1 1 5:5 4

8. Boršov⋌ 3 1 1 1 11:13 4

9. Loučovice⋌ 3 1 1 1 6:8 4

10. Hrdějovice⋌ 3 1 0 2 5:7 3

11. T. Sviny B⋌ 3 1 0 2 4:14 3

12. K. Újezd⋌ 3 0 1 2 3:6 1

Frymburk⋌ 3 0 1 2 3:6 1

14. Chvalšiny⋌ 3 0 0 3 2:9 0

SKUPINA B

Stachy – Čkyně 0:5 (0:3). 10. a 31. A. Klose, 18. V. Turek, 62. M. Kuta, 75. J. Král.

„Hosté byli od počátku aktivnější a hlavně mnohem fotbalovější. Hned v 10. minutě obránce Stach zpracoval na penaltě míč tak nešťastně, že Klose měl před sebou jen prázdnou bránu. Čkyňští hrozili nejen po zemi, ale i ze vzduchu. V 19. minutě obrana nechala ve vápně volného Turka a ten hlavou zvýšil na 0:2. A o deset minut později opět po standardce volný Klose pohodlně hlavou zvýšil na 0:3. Po přestávce se hra zklidnila, ale o vítězi nebylo pochyb a řešila se jen otázka skóre. Nakonec utkání skončilo pro domácí přijatelných 0:5. Nejlepším hráčem Stach byl i přes obdržených pět gólů brankář Kraml, který dalším pěti zabránil. Také kapitán Pešl se snažil, celkově však domácí prakticky ve všem za v pohodě hrajícími hosty zaostávali,“ komentoval utkání vedoucí domácího týmu Tomáš Andrle.

„Druhý zápas venku jsme opět vyhráli a nutno říci, že zaslouženě. Domácí měli problémy se sestavou a z nějakých příčin jim chybělo několik opor. Čkyně zahájila gólem Kloseho, který loňské jaro vypomáhal právě na Staších. Postupně se přidal Václav Turek a potvrdil střelecký apetit v 18. minutě a poločas uzavřel znovu Klose. Po přestávce střídající Kuta po pár vteřinách zvýšil na 4:0 a skóre uzavřel Josef Král . Čkyně si utkání již pohlídala bez inkasované branky,“ doplnil vedoucí čkyňského celku Patrik Krull.

Husinec – Volyně 2:1 (1:1). 43. S. Kolář, 89. M. Toman – 32. M. Malina.

Podruhé již doma nováček body neztratil. Proti nepříjemnému soupeři Husinečtí vyválčili všechny tři body, když se tentokrát štěstíčko v závěru zápasu přiklonilo na jejich stranu.

Prachatice B – Vacov 2:3 (1:1). 28. (PK) V. Šabršula, 54. M. Janošťák – 2. a 71. L. Král, 80. P. Vastl.

Vacovští se již evidentně rozjíždějí. Po ztrátě v Kestřanech slaví druhou výhru v řadě a ta z béčka Prachatic má svou váhu. Ještě dvacet minut před koncem vedli domácí, ale Vacov dokázal otočit stav ve svůj prospěch.

Strunkovice – Střelské Hoštice 7:1 (2:0). 20. P. Beneš, 44. (PK), 72. a 82. R. Žurek, 50. V. Páník, 66. M. Dvořák, 89. I. Šimčík – 67. Málek.

Favorit nováčka nešetřil, i když ten v prvním poločase vzdoroval a zuby nehty bránil. Strunkovičtí začínají naplňovat předsezonní předpoklady a tlačí na čelo.

1. Čkyně⋌ 3 3 0 0 13:1 9

2. Strunkovice⋌ 3 2 1 0 12:4 7

3. Vacov⋌ 3 2 0 1 11:6 6

4. Hoštice⋌ 3 2 0 1 6:10 6

5. Kestřany⋌ 3 1 2 0 4:2 5

6. Bělčice⋌ 3 1 1 1 5:4 4

7. Cehnice⋌ 3 1 1 1 8:8 4

8. Prachatice B⋌ 3 1 0 2 6:7 3

9. Sedlice⋌ 3 1 0 2 4:9 3

10. Stachy⋌ 3 1 0 2 4:9 3

11. Husinec⋌ 3 1 0 2 3:9 3

12. Volyně⋌ 3 0 2 1 3:4 2

13. Dražejov⋌ 3 0 2 1 2:3 2

14. Osek B⋌ 3 0 1 2 6:11 1