SKUPINA A

Loučovice – Netolice 0:4 (0:1). Netoličtí splnili roli favorita. Od začátku hráli aktivně a jednu z šancí proměnil ve vedoucí branku Volf. Utkání měli pod kontrolou a ve druhém poločase přidali další tři branky. Do sestav se již alespoň na chvíli vrátil kanonýr Jakub Varyš, který dával čtvrtou branku.

1. Netolice⋌ 9 8 0 1 35:10 24

2. Sedlec⋌ 9 5 3 1 21:12 18

3. Dolní Dvořiště⋌ 9 5 1 3 24:13 16

4. Větřní⋌ 9 4 2 3 24:18 14

5. Zl. Koruna⋌ 9 4 2 3 21:19 14

6. Loučovice⋌ 9 4 2 3 14:19 14

7. T. Sviny B⋌ 9 4 1 4 14:28 13

8. Dříteň⋌ 9 3 3 3 17:22 12

9. Roudné B⋌ 9 3 2 4 14:16 11

10. Boršov⋌ 9 3 2 4 22:26 11

11. Hrdějovice⋌ 9 2 3 4 15:18 9

12. Frymburk⋌ 9 2 1 6 16:21 7

13. K. Újezd⋌ 9 2 1 6 11:16 7

14. Chvalšiny⋌ 9 2 1 6 8:18 7

SKUPINA B

Čkyně – Volně 1:0 (1:0). „Domácí fotbalisté tentokrát začali od úvodu agresivně napadat hosty a ti dělali chyby. V 5. minutě gól pro ofsajdové postavení uznán být nemohl, ale ve 25. min po sérii rohových kopů již platil. Jeho autorem byl Marek Kuta, když hlavou umístil míč k tyči. Hosté se v první půli prakticky nedostali do hry, ale domácí byli ve finální fázi nepřesní a gól nepřidali. Po přestávce se obraz hry příliš nezměnil. Domácí se sice snažili, ale hostující gólman chytal skvěle. Mezi 70. a 80. min. se hosté trochu osmělili a z jediné vážné šance mohli vyrovnat. Skvěle ovšem zasáhl domácí brankář. V závěru mohl po faulu na Krále proměnit penaltu exvolyňský Jirka Brabec, ale skvělý Mráz ho vychytal. Domácí přistoupili k zápasu zodpovědně a pokud nadále budou hrát svoji hru, góly určitě přijdou. Svou roli sehrál určitě také těžší terén, ale musíme poděkovat vedení, že udělalo maximum pro co nejlepší hřiště. A v neposlední řadě je třeba poděkovat domácím fandům, kteří opět vytvořili skvělou atmosféru,“ shrnul utkání vedoucí domácího týmu Patrik Krull.

Stachy – Kestřan 5:2 (2:1). „Pro domácí je každý bod dobrý a tak diváci byli zvědavi na souboj s nováčkem, který byl ve středu tabulky. Od začátku Stachy na soupeře vlétly, Vrhel netrefil prázdnou branku, ale v 10. min. byl již Hovorka přesný a dal na 1:0. Hosté byli také nebezpeční vpředu, ovšem v obraně měli mezery. Jedné z nich využil Pek, když krásnou střelou z vápna zvýšil na 2:0. Jako tradičně však domácí nulu do poločasu neudrželi. Po křídle prošel Lebeda a jeho střela skončila v síti. Na začátku druhé půle pokračoval tlak domácích, ale branky nepřicházely. Od 64. minuty hráli domácí přesilovku, jenže hned v 68. minutě Hovorka zbytečně fauloval ve vápně a z penalty vyrovnal Markvart. O pár minut později se trefil z přímého kopu Pek a domácí šli znovu do vedení. Hosté sympaticky nic nezabalili a snažili se o vyrovnání. Otevřeli tím ještě více svoji obranu a Stachovští z rychlých brejků trestali. Záleský vysunul Pešla, který nic složitého nevymýšlel a propálil brankáře na 4:2. V poslední minutě prokličkoval obranou Hovorka a jeho nepovedenou střelu dorazil do sítě Kluibr. Domácí byli konečně produktivní a získali právem tři body,“ shrnul duel vedoucí stašského týmu Tomáš Andrle.

Dražejov – Strunkovice 0:10 (0:2). Favorit utkání měl od začátku utkání převahu a od 30. minut rozjel brankostroj. Třikrát se trefil veterán Kuneš, po dvou gólech přidali R. Žurek, P. Beneš a Gažík, jednu J. Žurek.

Osek B – Prachatice B 0:8 (0:5). Béčko Tatranu hraje letos v klídku a pohodě. Jeho formu schytalo tentokrát poslední béčko Oseka. Po dvou gólech dávali Tesárek, Janošťák a Kunc, po jednom přidali Hrbek a Tesař.

Sedlice – Husinec 4:1 (2:0). Na hřišti favorita to měli Husinečtí hodně složité a znovu klesli na sestupovou příčku. Jejich jedinou branku dal Novotný.

Cehnice – Vacov 3:0 (1:0). Vacov stále zůstává dlužen své pověsti. Ještě v půli to vpadalo, že by hosté mohli se zápasem něco udělat, ale dva rychlé gól domácích na začátku druhého dějství definitivně rozhodli o vítězi zápasu.

1. Čkyně⋌ 9 9 0 0 28:2 27

2. Strunkovice⋌ 9 8 1 0 39:8 25

3. Hoštice⋌ 9 6 0 3 20:19 18

4. Prachatice⋌ 9 5 0 4 26:16 15

5. Sedlice⋌ 9 5 0 4 19:19 15

6. Bělčice⋌ 9 3 3 3 15:17 12

7. Volyně⋌ 9 3 2 4 15:14 11

8. Kestřany⋌ 9 3 2 4 16:17 11

9. Vacov⋌ 9 3 1 5 16:18 10

10. Cehnice⋌ 9 2 2 5 16:20 8

11. Stachy⋌ 9 2 2 5 19:25 8

12. Dražejov⋌ 9 1 4 4 6:21 7

13. Husinec⋌ 9 2 1 6 10:31 7

14. Osek B⋌ 9 1 2 6 14:32 5