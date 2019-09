SKUPINA A

Větřní – Netolice 2:3 (0:0). Branky Netolic: 64. a 71. J. Urban, 79. (PK) J. Varyš.

Domácí, kteří hráli v minulé sezoně ještě A třídu, mají kvalitní kádr a potvrzovali to i na hřišti. Šli také do vedení, ale v týmu Netolic tentokrát hrál prim Urban, který srovnal gólem z trestného kopu a otočil vedení Netolic hlavou po rohu. Pojišťovací branku vstřelil z penalty kanonýr Varyš. Větřní ještě v závěru korigovalo výsledek, ale další úpravu skóre již Netoličtí nedovolili.

1. Netolice⋌ 5 5 0 0 25:7 15

2. Sedlec⋌ 5 3 2 0 12:6 11

3. Zl. Koruna⋌ 5 3 1 1 14:9 10

4. Dříteň⋌ 5 2 2 1 10:8 8

5. Loučovice⋌ 5 2 2 1 8:9 8

6. Dolní Dvořiště⋌ 5 2 1 2 11:8 7

7. Roudné B⋌ 5 2 1 2 7:7 7

8. Boršov⋌ 5 2 1 2 16:19 7

9. T. Sviny B⋌ 5 2 1 2 8:16 7

10. Větřní⋌ 5 1 2 2 11:11 5

11. Hrdějovice⋌ 5 1 1 3 6:9 4

12. Frymburk⋌ 5 1 1 3 8:13 4

13. Chvalšiny⋌ 5 1 0 4 4:12 3

14. K. Újezd⋌ 5 0 1 4 5:11 1

SKUPINA B

Čkyně – Cehnice 4:0 (2:0). 6. P. Samohejl, 16. a 82. J. Kasal, 64. Š. Friedl.

„Prodloužili jsme vítěznou sérii na pět utkání a jsme za to moc rádi, chyběli nám totiž čtyři hráči. Nutno říci, že jsme soupeře moc k ničemu nepouštěli a zaslouženě bereme všechny body, Cehnice jsme porazili poprvé od jejich postupu do I.B třídy. Opět se budeme opakovat, ale je třeba pochválit krom základní jedenáctky i náhradníky! Za týden nás čeká těžká práce v Bělčicích, musíme se v týdnu dobře připravit,“ komentoval duel vedoucí čkyňského celku Patrik Krull.

Strunkovice – Volyně 3:2 (0:1). 69. a 94. (PK) R. Žurek, 87. I. Šimčík.

Strunkovičtí, kteří útočí na čelo tabulky, tentokrát prožili hororový zápas. Prohrávali již o dvě branky a srovnat se jim podařilo až tři minuty před koncem utkání. Nakonec rozhodla penalta ve čtvrté minutě nastavení doby hry. Hráči Blaníku tak zůstávají dva body za lídrem ze Čkyně.

Stachy – Bělčice 1:1 (1:1). 25. P. Záleský.

„V tomto kole se na tradičně perfektně připraveném trávníku představil soupeř, který vyznává technický fotbal založený na přesných přihrávkách a fyzické kondici. Než si na to domácí zvykli, tak prohrávali. Hned v 8. minutě nechali Hanzlíkovi dost času a ten našel ve vápně hlavu Houdy – 0:1. Pak se hra opticky vyrovnala. Ve 20. minutě šel Demeter sám na brankáře, ale prováhal ideální příležitost a skóre se neměnilo. Až o pět minut později zacentroval Kluibr a Záleský hlavou vyrovnal – 1:1. Těsně před přestávkou kopali Stachovští penaltu, ovšem Záleského nepříliš prudkou střelu Dražan vyrazil. Po pauze pokračoval vyrovnaný zápas, kdy domácí eliminovali technické přednosti Bělčických nasazením a bojovností. A z této bojovnosti vyplynuly gólové příležitosti, se kterými však Stachovští naložili prachbídně. Vrcholem zmaru byla 80. minuta, kdy se Záleský objevil zcela sám před brankářem, ale vůbec netrefil branku. Tak se soupeři rozešli smírně, i když domácí neproměněné šance hodně mrzely,“ komentoval duel stašský Tomáš Andrle.

Prachatice B – Kestřany 4:2 (0:2). 56. T. Tesař, 68. a 75. R. Kunc, 90. V. Průcha vlastní.

„Hosté nás po deseti minutách začali válcovat a my prožívali perný poločas. Za stavu dva nula pro soupeře jsme byli hodně dole, ale naštěstí to zůstalo jen o ty dva. O přestávce si kluci hodně nahlas vyříkali nějaké věci a najednou to šlo. Rychlý gól nás dostal do hry a přišel i herní obrat. Zahráli jsme poločas snů, kolektivní výkon, ale i podcenění ze strany hostí, kteří si zřejmě mysleli, že vedení o dva góly jim stačí. Dnes za druhý poločas klukům díky a snad se již konečně chytneme i v dalších zápasech,“ komentoval utkání domácí Miroslav Sova.

Dražejov – Husinec 1:1 (1:1). 23. S. Kolář.

Pro nováčka z Husince je každý bod z hřišť soupeřů cenný a obzvláště to platí o zápasech s týmy ze spodku tabulky. Husinečtí šli do vedení, soupeř těsně před poločasem snížil, ale nic dalšího důležitého se již nestalo a týmy se o body podělily.

Osek B – Vacov 1:1 (1:0). 84. G. Bujok.

Pro Vacov je bod ze hřiště posledního týmu tabulky velice málo, čelo mu bodově stále více uniká. Hosté zachraňovali remízu až v samotném závěru utkání, když hráli v deseti bez vyloučeného Ketzera.

1. Čkyně⋌ 5 5 0 0 20:1 15

2. Strunkovice⋌ 5 4 1 0 16:6 13

3. Hoštice⋌ 5 3 0 2 10:14 9

4. Bělčice⋌ 5 2 2 1 11:8 8

5. Kestřany⋌ 5 2 2 1 9:6 8

6. Vacov⋌ 5 2 1 2 12:8 7

7. Prachatice B⋌ 5 2 0 3 10:12 6

8. Sedlice⋌ 5 2 0 3 9:15 6

9. Volyně⋌ 5 1 2 2 8:7 5

10. Cehnice⋌ 5 1 2 2 11:15 5

11. Stachy⋌ 5 1 2 2 8:13 5

12. Husinec⋌ 5 1 1 3 4:13 4

13. Dražejov⋌ 5 0 3 2 3:7 3

14. Osek B⋌ 5 0 2 3 9:15 2