SKUPINA A

Roudné B – Netolice 0:2 (0:2). 20. a 21. J. Varyš.

Netoličtí mají výborný start do sezony a pokračují ve vítězném tažení. Na béčko Roudného cestovali v roli mírného favorita a tu také potvrdili. Aktivní hrou si hosté vynutili několik rohových kopů a po jednom z nich přesně zakončoval nejlepší kanonýr jihočeských soutěží Jakub Varyš. Domácí se nestačili ani pořádně nadechnout a Varyš přidal druhou branku, tentokrát po uvolnění od Skály. Ve druhém poločase se hra vyrovnala, ale velkou šanci měli opět hosté. Tu však neproměnil Skála.. Pozici lídra pojedou Netoličtí v dalším kole obhajovat do Větřní, které po minulé sezoně do této skupiny spadlo z I.A třídy.

1. Netolice⋌ 4 4 0 0 22:5 12

2. Zl. Koruna⋌ 4 3 1 0 13:5 10

3. Sedlec⋌ 4 2 2 0 8:5 8

4. Dolní Dvořiště⋌ 4 2 1 1 10:5 7

5. Boršov⋌ 4 2 1 1 14:15 7

6. Loučovice⋌ 4 2 1 1 7:8 7

7. T. Sviny B⋌ 4 2 0 2 7:15 6

8. Větřní⋌ 4 1 2 1 9:8 5

9. Dříteň⋌ 4 1 2 1 6:6 5

10. Hrdějovice⋌ 4 1 1 2 6:8 4

11. Roudné B⋌ 4 1 1 2 5:7 4

12. K. Újezd⋌ 4 0 1 3 5:9 1

13. Frymburk⋌ 4 0 1 3 5:12 1

14. Chvalšiny⋌ 4 0 0 4 3:12 0

SKUPINA B

Čkyně – Dražejov 3:0 (0:0). 52. (PK) a 66. (PK) V. Turek, 58. P. Samohejl.

„Chtěli jsme navázat na dobré výkony a zvítězit i ve druhém domácím zápase. Povedlo se, ale až zlepšeným výkonem ve druhém poločase. V prvním jsme měli sice tlak, ale bez efektu. Po změně stran jsme donutili soupeře k chybám a potrestali je ze dvou penalt a jednou se trefil ze hry exdražejovský Samohejl. Opět musíme pochválit střídající hráče, kteří vždy do utkání vnesou dravost, hru vždy oživí a týmu pomohou. Za týden hostíme Cehnice a budeme potřebovat podporu všech diváků. Takže srdečně zveme,“ komentoval utkání vedoucí čkyňského týmu Patrik Krull.

Vacov – Strunkovice 0:1 (0:1). 41. I. Šimčík.

Oba celky jsou pasovány na spolufavorita soutěže a čekal se tuhý boj o body. „Po celé utkání jsme byli fotbalovější a mohli vyhrát i o více branek. V prvním poločase jsme kromě gólu spálili několik dalších tutovek. Na tento zápas jsme se hodně připravovali a celý tým zaslouží pochvalu,“ shrnul utkání asistent trenéra Strunkovic Petr Kortus

Kestřany – Husinec 3:0 (2:0). 9. R. Veselý, 22. J. Hanisch, 72. P. Hoštička.

Souboj nováčků byl hodně tvrdý a na malém hřišti to pořádně jiskřilo. Vyústěním toho byly tři červené karty v posledních dvaceti minutách. Z týmu hostů ji viděl L. Novotný. V zápase domácí využili toho, že jsou zvyklí na stísněné podmínky svého hřiště a zatím proházejí soutěží bez porážky. Husinečtí mají na kontě tři body.

Volyně – Prachatice B 3:0 (0:0). 61. P. Pubal, 64. T. Škopek, 68. P. Temňák.

Záblatská rezerva Prachatic neměla k dispozici nikoho z pendlů, přesto to po hodině hry vypadalo, že by mohla dosáhnout alespoň na bod. Pak však přišlo divokých sedm minut, ve kterých vstřelili domácí tři branky a bylo po zápase. Béčko Tatranu tak stále zůstává pouze na třech bodech.

Cehnice – Stachy 3:3 (1:1). 9. V. Vaněk, 53. J. Čech, 61. M. Nedvěd – 7. D. a 60. Pek, 48. D. Demeter.

Bod ze hřiště soupeře se vždycky počítá a ten z Cehnic dvojnásob. Stašské ale může mrzet to, že se třikrát dostali do vedení, ale ani jednou ho neudrželi. Škoda, tři body by byly super.

1. Čkyně⋌ 4 4 0 0 16:1 12

2. Strunkovice⋌ 4 3 1 0 13:4 10

3. Hoštice⋌ 4 3 0 1 9:12 9

4. Kestřany⋌ 4 2 2 0 7:2 8

5. Bělčice⋌ 4 2 1 1 10:7 7

6. Vacov⋌ 4 2 0 2 11:7 6

7. Volyně⋌ 4 1 2 1 6:4 5

8. Cehnice⋌ 4 1 2 1 11:11 5

9. Stachy⋌ 4 1 1 2 7:12 4

10. Prachatice B⋌ 4 1 0 3 6:10 3

11. Sedlice⋌ 4 1 0 3 7:14 3

12. Husinec⋌ 4 1 0 3 3:12 3

13. Dražejov⋌ 4 0 2 2 2:6 2

14. Osek B⋌ 4 0 1 3 8:14 1