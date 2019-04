I.B TŘÍDA A

Netolice – Velešín 2:3 (1:2). 27. P. jirkovský, 55. M. Dvořák – 30. S. Šálek, 33. P. Fišer, 60. J. Grznárik.

Celek Velešína, který bojuje s Kaplicí o postup, nezastavili ani Netoličtí. Sice se dostali do vedení, ale soupeř brzy stav otočil. Netoličtí ještě dokázali vyrovnat, Velešín však šel znovu do vedení a tři body si již dokázal pohlídat.

Aktuální tabulka:

1. Kaplice 17 14 1 2 84:18 ⋌43

2. Velešín 17 14 0 3 55:19 ⋌42

3. Boršov 17 10 3 4 54:29 ⋌33

4. Zl. Koruna 17 11 0 6 44:37 ⋌33

5. Netolice 17 10 2 5 61:34 ⋌32

6. Sedlec 17 9 1 7 40:43 ⋌28

7. Hrdějovice 17 7 4 6 42:31 ⋌25

8. Dříteň 17 8 1 8 50:41 ⋌25

9. K. Újezd 17 6 2 9 33:47 ⋌20

10. Frymburk 17 5 2 10 33:46 ⋌17

11. Roudné B 17 5 2 10 30:45 ⋌17

12. Loučovice 17 3 5 9 28:54 ⋌14

13. Dolní Dvořiště 17 3 2 12 28:59 ⋌11

14. H. Planá 17 1 1 15 10:89 ⋌4

I.B TŘÍDA B

Vacov – Prachatice B 3:1 (3:0). 2. A. Bujok, 12. a 27. F. Zitta – 73. T. Had.

Pokud chce Vacov bojovat o postup, musí doma vyhrávat a vozit body i z venku. Proti béčku Prachatic rozhodli domácí během první půlhodiny, kdy nastříleli tři branky. Pak si již vedení hlídal a v klidu si dokráčeli pro tři body. Hosté ještě zbytečně přišli pro další kolo o vyloučeného Lachkoviče.

Čkyně – Strunkovice 2:0 (1:0). 5. J. Pešek, 51. J. Kasal.

„Přivítali jsme nepříjemného soupeře ze Strunkovic, který nám v tabulce unikal již o šest bodů. Tým jsem sice přebral ve čtvrtek večer, ale pro mě to nebyla žádná novinka, do podzimu jsem u mančaftu působil jako vedoucí mužstva nějakých sedm sezon. Udělal jsem nějaké změny v sestavě, které se povedly a měl jsem i šťastnou ruku při střídání. Štěstíčko tedy stálo na mé straně. Po celé utkání jsme byli lepším týmem a zaslouženě vyhráli, když pominu první pětiminutovku z druhé půle, tak parádní kolektivní výkon, takto bych si to představoval. První branku dal v páté minutě Jirka Pešek po centru Michala Gerolda, kterého našel pěknou kolmicí Martin Chalupa. Po nepovedené pětiminutovce v začátku druhé poloviny jsme paradoxně vstřelili branku na 2:0 střídajícím Kasalem, který si v koncovce poradil zkušeně. Po zbytek utkání jsme drželi míč na kopačkách spíše my, užili jsme si to a dokráčeli si pro výhru. Děkuju všem hráčům za výkon a to samé platí o našich fanoušcích v hledišti,“ komentoval utkání nový trenér SK Čkyně Patrik Krull.

Strunkovičtí toho moc neukázali, o čemž svědčí i slova asistenta trenéra Petra Kortuse: „Není co hodnotit. My se prakticky k ničemu nedostali, soupeř byl po všech stránkách lepší a zaslouženě vyhrál.“

Cehnice – Stachy 2:1 (1:1). 30. P. Krejsa, 69. V. Debnár – 16. P. Záleský.

Fotbalisté ze Stach na jaře ještě neprohráli. V boji soupeřů o záchranu však museli nastoupit bez minule vyloučeného špílmachra Martina Šípa. Stašští se sice dostali do vedení, ale to na horké půdě v Cehnicích nedokázali udržet. Domácí do poločasu srovnali a po přestávce dokázali využít přesilovku, když hosté museli dohrávat bez vyloučeného Pešla. Stašští sice zůstávají předposlední, ale celky před nimi se bodově vzdalují.

Vlachovo Březí – Sedlice 1:1 (1:0). 27. F. Daniel – 84. J. Němec.

Vlachovobřezští potřebují každý bod v boji o záchranu a tentokrát je čekal velice silný soupeř ze Sedlice, který na jaře ještě neokusil hořkost porážky a stal se Černým koněm soutěže, který by mohl ještě zasáhnout do postupu. Domácí však v prvním poločase drželi s favoritem krok a dokonce se dostali do vedení. Souhru Martínka s Majerem zakončil pěknou trefou Daniel. I v dalším průběhu hry si oba celky vytvořily zajímavé šance, ale nejblíže brance byli domácí pět mnut před poločasem, kdy Majer trefil břevno. Ve druhém poločase byli hosté ze Sedlice o něco aktivnější, dostávali se do zakončení, ale buď mířili mimo branku, nebo je vychytal domácí gólman Kouba. Sedlice nebezpečně zahrozila v závěru utkání ze standardky Rakovanem, situaci domácí ještě přežili, ale o chvíli později hosté vyrovnali Němcem. V závěrečné pětiminutovce již ani jeden z celků nedokázal utkání rozhodnout, a tak se body nakonec dělily.

Aktuální tabulka:

1. Sousedovice⋌ 17 11 4 2 39:12 37

2. Vacov⋌ 17 11 2 4 40:21 35

3. Strunkovice⋌ 17 11 0 6 37:15 33

4. Sedlice⋌ 17 9 4 4 35:26 31

5. Čkyně⋌ 17 9 3 5 34:19 30

6. Bělčice⋌ 17 8 4 5 31:31 28

7. Cehnice⋌ 17 6 4 7 22:18 22

8. Volyně⋌ 17 6 3 8 27:34 21

9. Prachatice⋌ 17 4 7 6 24:32 19

10. Vl. Březí⋌ 17 5 4 8 16:38 19

11. Dražejov⋌ 17 5 3 9 27:42 18

12. Osek B⋌ 17 5 2 10 25:37 17

13. Stachy⋌ 17 3 4 10 20:35 13

14. Chelčice⋌ 17 4 0 13 24:41 12