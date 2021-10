Vimperk – Čkyně 3:0 (0:0). 53. a 64. J. Pospíchal, 90. V. Chvosta. ČK: 0:1 (42. Rataj).

„Po dlouhé době se hrálo mistrovské derby se Čkyní a my jsme chtěli vyhrát a potvrdit naši stoupající formu. Od začátku utkání jsme byli aktivnější a hosty jsme nepouštěli moc do hry. Gól jsme ale nedali, a tak největší vzrušení v prvním poločase byla červená karta pro čkyňského Rataje. To nám hodně pomohlo a my jsme se ve druhém poločase uklidnili a dvěma góly Kuby Pospíchala se ujali zaslouženého vedení. V závěru ještě naše vítězství pojistil Vašek Chvosta. Za dnešní výkon zaslouží pochvalu celý tým. Velké díky patří našim i čkyňským fanouškům za výbornou atmosféru, kterou v hledišti vytvořili,“ komentoval duel vimperský trenér Jiří Formánek.

„Mistrovské derby jsme nezvládli. Za mě veliké zklamání. Zasloužená výhra domácích. Je vidět, že pravidelně trénují a jsou sehranější. Bohužel, utkání ovlivnila nedisciplinovanost Honzy Rataje, který na začátku poločasu dostal za klukovinu žlutou, což by se dalo pochopit, ale druhá žlutá byla totální hloupost a správně byl vyloučen. Navíc hned do druhé půle vytvoříme vzadu hrubici a inkasujeme. V deseti už to bylo z naší strany trápení a tak po našich hrubkách přidali domácí ještě dva góly. Zvítězili zcela zaslouženě. My jsme si toho moc nevytvořili, míče se od nás odrážely jako kdybychom hráli fotbal poprvé. Pochvalu zaslouží mladý Ondra Červený, který zažil hořkou premiéru. Bohužel je třeba u některých více tréninkové docházky, aby se dostali trošku do formy. V poslední době hrajeme spíše kopanou než fotbal. Tak snad za týden to zlomíme doma. Musím pochválit za velikou podporu naše fanoušky a za pěknou atmosféru bohužel se špatným koncem pro nás. Za týden zase spolu jdeme na to,“ shrnul duel čkyňský trenér Jan Děd.