/FOTOGALERIE, VIDEO/ Druhé jarní utkání fotbalové I.A třídy a druhá výhra Vimperka. A znovu v okresním souboji. Tentokrát Vimperští porazili tradičního rivala SK Čkyně.

Fotbalová I.A: Vimperk - Čkyně. | Video: Zdeněk Formánek

Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1)

Branky: 66. Benda, 79. (PK) Rod - 37. Novotný. ŽK: 1:2 (Žofka - Kralik, Král). Rozhodčí: Novotný - Jarolím, Barva. Diváci: 190.

Ve vyrovnané tabulce A skupiny I.A třídy potřebovaly oba celky nutně bodovat. V bojovném derby se to nakonec podařilo domácím, kteří se tak vyhoupli do bezpečnějších míst tabulky.

"Utkání se Čkyní se hrálo na těžkém terénu, někteří naši hráči si s tím nedokázali poradit a občas to vypadalo, že hrajeme na ledě. V prvním poločase jsme si dokázali vytvořit několik slibných šancí, které jsme bohužel neproměnili. Na můj vkus chyběl v těchto situacích větší hlad po vstřelení gólu. Po těchto šancích přišla studená sprcha, když jsme trestuhodně ztratili na polovině hřiště míč a poté šel na naší branku sám Novotný, který zkušeně svoji šanci proměnil. I přesto, že jsme si v prvním poločase vytvořili dost příležitosti ke vstřelení gólu, tak jsem nebyl s našim výkonem spokojený," hodnotil první část vimperský trenér Lukáš Sýs.

1/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 2/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 3/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 4/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 5/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 6/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 7/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 8/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 9/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 10/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 11/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 12/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 13/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 14/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 15/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 16/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 17/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 18/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 19/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 20/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 21/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 22/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 23/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 24/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 25/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 26/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 27/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 28/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 29/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 30/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 31/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 32/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 33/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 34/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 35/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 36/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 37/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 38/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 39/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 40/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 41/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 42/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 43/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 44/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 45/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 46/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 47/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 48/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 49/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 50/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 51/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 52/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 53/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 54/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1). 55/55 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.A třída: Šumavan Vimperk - SK Čkyně 2:1 (0:1).

Ve druhém poločase přišel brankový obrat. "O poločase jsme si to v kabině vyříkali a věděli, že když změníme naši hru, budeme odvážnější a nebudeme zbytečně ztrácet míče, tak dokážeme utkání otočit v náš prospěch. Ve druhém poločase jsme hráli trpělivě a plnili to, co jsme si řekli v kabině a přineslo to své ovoce. Nejprve se po pěkné akci hlavou trefil Benda, který srovnal na 1:1. Následně byl tentýž hráč v pokutovém území stažen na zem hostujícím obráncem a nařízený pokutový kop s přehledem proměnil Rod. Řekl bych, že jsme vyhráli zaslouženě a upevnili si tak naši pozici ve středu tabulky. Utkání se hrálo za skvělé atmosféry, když byly plné obě tribuny, to nebývá časté. Chtěl bych za to divákům poděkovat, že přišli v tak hojném počtu a vytvořili skvělou atmosféru," doplnil ke druhé půli trenér Sýs a pokračoval: "Příští týden zajíždíme v neděli do Strunkovic, kde nás nečeká vůbec nic lehkého, protože domácí Mexiko patří k suverénům soutěže. Pokusíme se jim nějaký ten bodík vzít a zamotat tak čelo tabulky."

Tatran skolil favorita z Hluboké a blíží se svým sousedům v tabulce

To na straně Čkyňských panoval smutek. "I ve druhém zápase jsme vyšli bodově naprázdno. Do poločasu jsme šli do kabin za stavu 1:0 pro nás, když se trefil Michal Novotný. Ten ovšem o pár minut později dohrál, když se zranil. Druhý poločas jsme už nedokázali pozorněji bránit. Domácí vyrovnali a z penalty otočili. Na můj vkus v takovém zápase přísné. Již minulý týden byl sporný zákrok na Michala Novotného bez červeného trestu a komise se k tomu ani nevyjádřila. Čekal jsem, co napíše k vyjádření. Záběr kamery hovoří jasně. A na natáčení kamery jsme byli komisí upozorněni, čili záběr jistě viděli. No nic. Nyní se ještě jednou podívám na video na penaltu z derby. Jinak musím všechny kluky pochválit. V tom stavu, v jakém se nacházíme nyní, to nebude žádný med. Je to na nás, jak a kdo za to bude chtít vzít. Nyní již přijdou zápasy o bytí a nebytí v soutěži," hodnotil utkání čkyňský trenér Jan Děd.