Branky: J. Varyš (11) – Páník, Nosek a J. Žurek.

Lídra tabulky doprovázela do Netolic četná skupinka fanoušků, která hnala hráče k dalšímu vítězství. A to se také urodilo. "K poslednímu podzimnímu utkání jsme jeli s jasným cílem vyhrát. První poločas byl na těžkém terénu vcelku vyrovnaný a bez větších šancí. Ve druhém se nám již začala dařit kombinace a po hezkých akcích jsme dali tři góly a vyhráli. Naši kluci zaslouží za celý podzim velké poděkování a uvidíme na jaře, co se z toho nechá vytěžit,“ komentoval poslední podzimní duel strunkovický trenér Václav Beneš.

Srunkovičtí tak přezimují na čele tabulky s náskokem jednoho bodu před Mirovicemi. Ztratili za celý podzim čtyři body za dvě remízy.