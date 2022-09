Branky: 35. a 80. Hovorka, 55. a 90. Funda.

„Vítězství se nerodilo vůbec lehce, o to více si jej cením. Soupeř se prezentoval dobrou organizací obrany, hlavně jejich důraz a bojovnost nám dělaly problémy. Nemohli jsme se prosadit v útočné fázi. Ke všemu jsme ještě prohrávali. Jsem rád, že se kluci nevzdali a nakonec zápas otočili. Trochu je mi líto diváků, přáli si vidět z naší strany povedenější utkání, ale musím uznat, že jsme tentokrát měli proti sobě naprosto vyrovnaného protivníka,“ komentoval duel strunkovický trenér Václav Beneš.

„Přestože výsledek tak úplně nevypadá, sehráli jsme s favoritem soutěže poměrně povedené utkání. Vyrovnali jsme se domácím téměř ve všech herních činnostech a myslím, že jsme byli na jejich styl hry dobře připraveni. Bohužel víceméně rozhodlo to, že jsme neubránili standardní situace a domácí nás spíše přetlačili, než přehráli. Měli větší tlak do vápna, ale šancí moc nebylo, z toho mála, co si dokázali vytvořit, byli velmi efektivní v zakončení, zlobil nás hlavně Koloušek. Jinak jsem čekal, že Strunkovičtí budou chtít hrát více fotbal, to ale v tomto zápase neukázali. Já tak kluky spíše pochválím, výsledek je pro nás krutý, i když ne vše bylo od nás dobře,“ dodal k duelu lhenický lodivod Ivo Čech.