/FOTOGALERIE/ V dalším kole A skupiny fotbalové I.A třídy došlo na tradiční derby Strunkovice - Čkyně. Domácí favorit tentokrát zaváhal a utkání skončilo bez branek.

Strunkovičtí fotbalisté (na snímku z utkání s Vimperkem) se tentokrát rozešli smírně s okresním souboji se Čkyní. | Foto: Zdeněk Formánek

Blaník Strunkovice - SK Čkyně 0:0

Strunkovičtí měli za úkol opět dohánět soupeře z Mirovic. Ten v sobotu vyhrál v Netolicích a dostal se o dva body před Blaník do čela tabulky. Nedělní stíhací jízda však Strunkovickým nevyšla. Před vzájemným duelem, který se hraje v sobottu v Mirovicích, tak Strunkovvice na svého soupeře ztrácejí bod.

"Utkání se nám vůbec nepovedlo. Soupeřova bojovnost a taktická připravenost nám hlavně v prvním poločase nedovolila si připravit nějakou vyloženou šanci. Druhý poločas byl z naší strany o něco lepší, ale kýžený gól nám to nepřineslo. Soupeře musím za výkon pochválit, bod je pro něj zasloužený," shrnul duel strunkovický trenér Václav Beneš.

"K favoritovi jsme jeli s cílem podat zodpovědný výkon do obrany a pokusit se o nějaké nebezpečné momenty. Musím kluky pochválit, protože podali opravdu dobrý výkon. Trefili jsme břevno a měli jednu větší šanci. Domácí zase měli velmi nebezpečné standardky a trefili tyč. Vše jsme ustáli a tak se body spravedlivě dělí. Bylo to bojovné, ale férové utkání, diváci skvělí, pěkná návštěva a myslím, že se divákům zapas líbil. Našim fans moc děkuji za hlasitou podporu a zvu všechny na sobotu, kdy od 17 hodin hostíme Dolní Dvořiště. V pondělí jedem na výlet do Mirovic," doplnil čkyňský trenér Jan Děd.