Kaplice – Strunkovice 2:1 (1:0). 34. P. Micák, 60. R. Daniel – 73. R. Žurek.

„Do Kaplice jsme jeli s cílem uhrát nějaký bod. Bohužel jako v ostatních venkovních zápasech jsme od začátku působili velice zakřiknutě. Pořádně jsme začali hrát až když jsme prohrávali 1:0. Místo toho, abychom z naší převahy vyrovnali, tak si necháme dát gól po zbytečné ztrátě ve středu hřiště. Do konce zápasu zbývalo půl hodiny, přeskupili jsme sestavu a začali si vytvářet jednu šanci za druhou Proměnit se nám povedlo pouze jednu. Dnes to byla veliká škoda, protože minimálně na remízu bylo. Smutnou kaňkou na konci zápasu bylo zranění Davida Sandanyho, který se poslední dobou dostával do velice dobré formy. Já i celé mužstvo přejeme Davidovi brzké uzdravení,“ komentoval utkání strunkovický trenér Václav Beneš.