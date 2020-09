Strunkovice – Planá u ČB 4:2 (3:1). 4. a 13. I. Šimčík, 15. V. Páník, 77. J. Brom – 25. J. Carda, 63. (PK) P. Šteyer.

„Vstup do tohoto utkání nám vyšel náramně, po čtvrt hodině jsme vedli už 3:0 a pro hosty mohlo být i hůř. Z vyložené šance jsme rozhodující čtvrtý gól nepřidali, naopak z protiútoku inkasovali kontaktní branku. Ve druhém poločase hosté dokonce snížili na 2:3, ale to už bylo ze strany soupeře vše. My naopak navýšili skóre na 4:2 a ještě další šance nevyužili,“ shrnul utkání strunkovický trenér Václav Beneš a doplnil: „Výhra nás posunula do horní poloviny tabulky a výkon potěšil naše fanoušky, kteří nás podporují ve velkém počtu.“