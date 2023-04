/FOTOGALERIE/ V dohrávce odloženého utkání fotbalové A skupiny I.A třídy hostili Kapličtí spolufavorita soutěže ze Strunkovic. Otázkou bylo, zda se domácím podaří soupeře zbrzdit v jeho krasojízdě soutěží. Nepodařilo.

Fotbalová I.A třída: Kaplice - Strunkovice nad Blanicí 0:2 (0:1). | Foto: Libor Granec

Spartak Kaplice - Blaník Strunkovice nad Blanicí 0:2 (0:1)

Branky: 20. A. Kadlec, 58. R. Žurek. ŽK: 2:3 (Daniel, Vaniš - Kadlec, Pravda, Páník). ČK: 1:0 (72. Gondek). Rozhodčí: Cigáň - Kovařík, Hanzlíková. Diváci: 180.

"První domácí utkání jarní části jsme chtěli zvládnout, ale bohužel jsme úplně propadli. Soupeř nám dal lekci, jak se bojuje o body. My dělali individuální chyby a to nás stálo všechny body. A co mě ještě mrzí, že jsme po zásluze dostali červenou kartu a do dalších bojů jsme kromě zraněných oslabeni o dalšího hráče. Soupeř vyhrál zaslouženě a gratuluji mu ke třem bodům. My se nyní musíme dát dohromady a zvládnout domácí zápas s Novou Vsí," komentoval středeční večerní dohrávku kaplický trenér Zbyněk Ginzel.

"Na začátku utkání nás domácí trochu zatlačili a hrozili hlavně ze standardních situací. Naštěstí se nám podařilo ve 20. minutě po získání balonu na půlce domácích otevřít skóre. Od té chvíle jsme pozorně bránili a vyráželi do rychlých protiútoků. Jeden takový se nám podařilo ve druhém poločase dotáhnout do úspěšného konce a tím utkání rozhodnout. Domácí pro nás byi více než vyrovnaným soupeřem, ale naší vůlí a bojovností jsme si došli pro zasloužené vítězství. Po tomto zápase musím všechny kluky pochválit. Během tří dnů porazit dalšího těžkého soupeře na jeho hřišti je něco neskutečného," hodnotil utkání strunkovický trenér Václav Beneš.