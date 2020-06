To, o čem se již delší dobu spekulovalo, je již jistotou. Fotbalisté Blaníku Strunkovice nad Blanicí mohli v sobotu oslavit postup do I.A třídy a přidat se zde k Tatranu Prachatice, Šumavanu Vimperk a SK Lhenice.

Strunkovičtí postoupili do I.A třídy jako nejlepší celek ze všech čtyř skupin B tříd po 13 kolech nedohrané sezony 2019/20. Že se nepřihlásí do divize, avizovala již dopředu Čížová. A tak se také stalo. Tento celek z Písecka se přihlásil pouze do I.B třídy, a tak se otevřela postupová místa do divize, krajského přeboru a I.A třídy.

Mexikáni ze Strunkovic nad Blanicí si postup užívali nyní v sobotu. Všeobecné veselí zachytil svým fotoaparátem Jan Klein.