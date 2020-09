Strunkovice – Netolice 7:0 (2:0). 5. a 12. M. Kuneš, 46. a 52. I. Šimčík, 55. R. Žurek, 59. J. Brom, 89. M. Váša.

„Dnešní zápas se mi hodnotí velice pozitivně. Hráči k němu přistoupili zodpovědně a od začátku na nich bylo znát, jak moc chtějí vyhrát. Dařilo se nám kombinovat, vyhrávali jsme osobní souboje, konečně jsme začali střílet branky. Od třetího gólu na začátku druhého poločasu jsme zápas kontrolovali. Nechtěl bych vyzdvihovat jednotlivce, dařilo se celému mužstvu. Ocenil bych hru soupeře, že nesložil zbraně a bojoval až do konce. Premiérového vítězství ve vyšší soutěži si ceníme a už se těšíme na horkou půdu do Prachatic,“ komentoval duel strunkovický trenér Václav Beneš.

„Rozhodujícím faktorem pro náš výkon byla absence Tomáše Konvičky v obraně. Když za stavu 2:0 chytil Lukáš penaltu, věřil jsem , že bychom mohli ještě se zápasem něco udělat. Do půle to chtělo dát kontaktní gól. Nepovedlo se a naopak na začátku druhého poločasu jsme inkasovali další branky po našich zbytečných chybách. Chyběla mi tam z naší strany bojovnost, bylo to zbytečně odevzdané. Musíme všechno hodit za hlavu, nyní nás čeká Velešín. Za dva zápasy jsme inkasovali dvanáct branek, a tak musíme změnit hru v naší defenzivě,“ komentoval duel netolický trenér Radek Varyš.