„Za krásného fotbalového počasí a na dobře připraveném trávníku před pěknou návštěvou chtěli hráči Blaníku potvrdit výhru z Vodňan, což se jim celkem v poklidu podařilo. Na světelné tabuli ještě ani nesvítila 1. min. a Koloušek dobře naběhl na centr a otevřel skóre. Dále se hrálo v poklidu dobrou půlhodinu a poté domácí rozhodli – 34. min. J. Brom a 37. R. Žurek. Hosté, i když hráli druhou půli lépe, se na nějakou větší šanci nezmohli a domácí zahodili, co se dalo. Všichni asi mysleli na slavnost, kterou domácí Blaník připravil pro svého trenéra Václava Beneše, který v pátek oslavil 50! V. Beneš začal s fotbalem ve Strunkovicích, poté hrál za Tatran Prachatice, Písek a v Dynamu ČB, kdy mu zranění neumožnilo pokračovat v rozjeté kariéře a zakotvil v Blaníku, kde odehrál rekordní počet 773 zápasů a vstřelil v nich 304 branek. Tak hodně zdraví a úspěchů v trenérské kariéře,“ uvedl k utkání předseda domácího celku M. Mottl.

