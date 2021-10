Vimperk – Roudné 1:0 (0:0). 55. Uhlík.

Vimperk zkrátka jede. Jsou zapomenuty nevydařené zápasy z úvodu sezony, v současné době znamená Šumavan nebezpečí pro všechny soupeře. O tom se přesvědčilo i velmi silné Roudné.

„Proti silnému soupeři a jednomu z kandidátů na postup jsme podali velmi zodpovědný výkon. Hrálo se v solidním tempu, ale gólové šance jsme my ani soupeř nedokázali využít. V 55. minutě padl jediný gól utkání, který dal po našem rohu Michal Uhlík. Další gól již nepadl a my bereme další důležité tři body. Musím uznat, že by zápasu slušela remíza, ale my jsme byli tentokrát šťastnější tým. Za předvedený výkon zaslouží celé mužstvo pochvalu,“ komentoval utkání vimperský trenér Jiří Formánek.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Vodňany – Čkyně 2:0 (1:0). 43. (PK) Lorenc, 83. Plocek. ČK: 1:0 (92. Benedikt).

Čkyňští se v posledních kolech trápí výsledkově. Herně to nevypadá špatně, ale výsledky předváděné hře neodpovídají.

„Do Vodňan jsme jeli s tím, že chceme už konečně bodovat. Začátek utkání byl herně z naší strany celkem vydařený, hned v prvních deseti minutách jsme měli jednu velkou a druhou tisíciprocentní šanci, ale ta naše žalostná koncovka. První poločas poté připomínal spíše boj než fotbal, pološance na obou stranách, těsně před poločasem byla proti nám nařízena penalta, které předcházelo postavení mimo hru. Domácí Lorenc penaltu trefil náramně a šlo se do kabin. Do druhé půle jsme museli dvakrát střídat, obraz hry byl podobný, domácí měli velkou šanci kolem šedesáté minuty, ale Miklas senzačně vytáhl ránu na tyč. Nadechovali jsme se k závěrečnému tlaku, ale další dvě vynucená střídání nám to zkompilovala. Po individuální chybě jsme pak pár minut před koncem inkasovali podruhé a bylo po zápase. Naše situace není dobrá, dostaneme se do šancí, nehrajeme špatně, ale prostě nedáváme góly. Ve Vodňanech to minimálně na bod bylo, my se ale musíme soustředit na další utkání, které hrajeme doma proti soupeři ze špice tabulky ze Semic,“ shrnul utkání ve Vodňanech vedoucí čkyňského celku Patrik Krull.

Trhové Sviny – Netolice 3:0 (3:0). 14. Šemro, 43. Kodras, 45. Hruška.

O překvapení na hřišti favorita se chtěli pokusit fotbalisté Netolic. Doposud nemají na kontě ani jednu výhru, domácí naopak patří ke spolufavoritům soutěže. Vše důležité se nakonec odehrálo v závěru prvního poločasu, kdy dali domácí dva rychlé góly, vytáhli své vedení na 3:0 a rozhodli tak o osudu utkání.

Kaplice – Prachatice B 2:0 (1:0). 43. Vaniš, 90. Pastier. ČK: 0:1 (84. Suchý).

Tentokrát béčku Prachatic nepomohly ani posily ze širšího kádru áčka. Důvod byl jednoduchý, Tatran nedal gól ani z největších šancí. Navíc Prachatičtí v závěru přišli i o vyloučeného gólmana Suchého, který hasil únik útočníka soupeře za červenou kartu.

„Tentokrát jsme byli fotbalovější než soupeř, ale nedokázali jsme vstřelit gól. Kaplice měla v první půli dvě šance a jednu proměnila. Gól v závěru zápasu již nic neřešil,“ doplnil k utkání prachatický trenér Petr Bízek.

Strunkovice – Planá u ČB 3:0 (1:0). 42. Koloušek, 86. (PK) R. Žurek, 91. Pravda.

Strunkovičtí mají na podzim skvělou formu a jsou nejlepším týmem z Prachaticka v této soutěži. I proti nevyzpytatelné Plané zahráli dobře, i když soupeř kousal až do konce a domácí rozhodli o výhře až v závěru zápasu.

„Hrál se dobrý fotbal, trenér Beneš hodnotil své hráče vysoko, i když řešil problémy se sestavou. Jan Žurek odjel pracovat do zahraničí a bude Strunkovicím chybět až do konce podzimu. Ovšem několik jedinců podalo nadprůměrný výkon a to rozhodlo. Hosté nehráli špatně, stále se rvali o vyrovnání, zvláště ve druhé půli a zvláště když musel opustit hřiště Brom pro zranění a kapitulovali až v samém závěru. Výborný výkon předvedl Pravda, který vypracoval první dvě branky a tu třetí mu věnoval Žurek přihrávkou do prázdné branky. Divákům se výkon domácího týmu líbil, což odměnili velkým potleskem,“ komentoval utkání předseda strunkovických fotbalistů Miroslav Mottl.