SKUPINA A

Zlatá Koruna – Netolice 2:5 (1:2). Důležité utkání na hřišti silného soupeře Netoličtí zvládli. První půli vyhráli díky dvěma trefám Varyše. V úvodu druhé části zvyšoval na 3:1 pro hosty Lukáš, ale domácí ještě duel zdramatizovali kontaktním gólem. Závěr zápasu však znovu patřil Varyšovi, který dalšími dvěma góly rozhodl o jasné výhře hostů.

1. Netolice⋌ 12 10 1 1 41:12 31

2. Sedlec⋌ 12 6 4 2 26:17 22

3. Roudné B⋌ 12 6 2 4 27:21 20

4. Loučovice⋌ 12 6 2 4 20:26 20

5. Větřní⋌ 12 5 4 3 29:21 19

6. Boršov⋌ 12 5 2 5 31:33 17

7. Zl. Koruna⋌ 12 5 2 5 27:30 17

8. Hrdějovice⋌ 12 4 4 4 24:19 16

9. Dolní Dvořiště⋌ 12 5 1 6 28:26 16

10. Dříteň⋌ 12 4 3 5 22:28 15

11. T. Sviny B⋌ 12 4 1 7 18:40 13

12. Chvalšiny⋌ 12 3 2 7 14:23 11

13. Frymburk⋌ 12 3 1 8 18:23 10

14. K. Újezd⋌ 12 3 1 8 16:22 10

SKUPINA B

Prachatice B – Čkyně 1:0 (0:0). „Tentokrát jsme si vyhrát nezasloužili, byl to spíš remizový boj než oslava fotbalu. Jedna nepozornost při rohovém kopu nás stála první ztrátu v této sezoně. Nepodali jsme dobrý výkon. Domácím gratuluji k bodům. Za týden nás čeká šlágr podzimu o půlmistra, přijede nový lídr soutěže, musíme toho hodně změnit a na toto utkání rychle zapomenout. Doufáme, že nás poženou naši skvělí fanoušci za třemi body a po týdnu se na první místo opět vrátíme,“ komentoval duel vedoucí čkyňského týmu Patrik Krull.

Strunkovice – Stach 7:0 (2:0). Domácí od začátku utkání potvrzovali roli favorita. Když dali v úvodu druhého poločasu třetí branku, stalo se utkání již jen otázkou výše skóre. Dvě branky dával Pícha, po jedné, R. Žurek, J. Žurek, Klein, Gažík a Váša. Po zaváhání Čkyně na béčku Prachatic se Strunkovičtí dostali do čela tabulky.

Husinec – Cehnice 4:4 (2:2). Oba celky bojují o záchranu a oběma tak šlo o mnoho. Do vedení šli hosté, ale Husinec dokázal dvěma brankami Wágnera stav otočit. Cehnice stačily do půle ještě srovnat. Po přestávce sahali domácí po třech bodech, když šli brankami Koláře a Wágnera do dvougólového vedení. Soupeř však dokázal v samotném závěru dvěma góly srovnat. Domácí zbytečně ztratili dva body.

Vacov – Dražejov 2:1 (1:1). Domácí nakonec roli favorita výhrou splnili, když dali Jírovcem vítěznou branku pět minut před koncem zápasu. Tu první dával v prvním poločase Zitta.

1. Strunkovice⋌ 12 11 1 0 54:10 34

2. Čkyně⋌ 12 11 0 1 35:4 33

3. Stř. Hoštice⋌ 12 8 1 3 27:22 25

4. Prachatice B⋌ 12 7 0 5 30:19 21

5. Sedlice⋌ 12 6 0 6 30:27 18

6. Vacov⋌ 12 5 2 5 23:21 17

7. Kestřany⋌ 12 5 2 5 20:22 17

8. Bělčice⋌ 12 4 3 5 21:22 15

9. Volyně⋌ 12 4 2 6 19:24 14

10. Stachy⋌ 12 4 2 6 25:33 14

11. Dražejov⋌ 12 2 4 6 11:27 10

12. Cehnice⋌ 12 2 3 7 23:30 9

13. Husinec⋌ 12 2 2 8 15:42 8

14. Osek B⋌ 12 1 2 9 18:48 5