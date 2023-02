Celý rok se fotbalisté připravovali a hráli mistrovská utkání v areálu Na Sídlišti. Návrat na Křemelku bude pro hráče, funkcionáře i fanoušky vítanou pozitivní změnou. „Mám dobrý pocit z toho, že prakticky po čtyřiceti letech je to první větší rekonstrukce Křemelky. Je zde vybudované nové fotbalové hřiště se sedmnácti tryskami na umělé zavlažování, kompletně je zrevitalizována hlavní tribuna. Nyní se ještě řeší střídačky, záchody v hlavní tribuně, časomíra a podobně, aby vše bylo do sezony připravené. Velikým pomocníkem v úpravě travnaté plochy bude i nová vřetenová sekačka John Deer," uvedl ke změnám na Křemelce sportovní ředitel Junioru Lukáš Mourek.

Tato rekonstrukce hřiště a tribun vyšla cca na dvanáct milionů korun. „Hřiště bylo přes šest milionů. Hlavní tribuna, včetně zámkové dlažby byla pět milionů a sedm set tisíc korun. O financování se podělily Město Strakonice, Krajský úřad Jihočeského kraje a Národní sportovní agentura, část peněz byla i od našich partnerů. Všem samozřejmě velmi děkujeme, největší poděkování však patří Městu Strakonice v čele s panem starostou Hrdličkou. Nové hřiště chceme otevřít v prvním jarním kole Krajského přeboru, pokud bude špatné počasí, budeme zde hrát až v kole třetím. Slavnostnější zahájení chystáme v červnu po sezoně, kdy by k nám mělo zavítat Dynamo České Budějovice,“ uvedl sportovní ředitel Junioru Strakonice.

Změny na Křemelce však nekončí, ale ty další nezastaví provoz na hřišti. „Do budoucna se ještě chystáme v prostoru za brankou směrem k plaveckému stadionu udělat malou umělku, která by sloužila především pro přípravky. Chystáme se také do rekonstrukce kabin, kde bychom chtěli udělat zateplení fasády, nová okna a některé změny vnitřních dispozic. To jsou vize zhruba na další tři roky. Samozřejmě musí být vše posvěceno Městem Strakonice, které je vlastníkem areálu,“ doplnil k dalším možným změnám L. Mourek.

"Nyní již probíhají úpravy v kabině mužů, kde bude vířivka, ochlazovací sud, masérna a podobně. Větší komfort teď budou mít hráči, lepší zázemí je připraveno i pro diváky a nyní jen musíme věřit, že se to vše projeví i na lepších výkonech a výsledcích na hřišti. Areál Na Křemelce je pro hráče i fanoušky takovým svatostánkem a věřím, že budou všichni se změnami spokojeni,“ dodal Lukáš Mourek.