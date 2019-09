České Budějovice - V nejvyšší krajské fotbalové soutěži už má na bodovém kontě nulu jen jeden tým. Sokol Sezimovo Ústí.

Nováček ze Strakonic získal první bod na hřišti v Rudolfově. Dramatický zápas mohly na svoji stranu strhnout oba týmy. Nakonec se gólově neprosadil žádný hráč. "Pro nás je to důležitý bod, jsme za něj rádi," přikyvoval po utkání hrající asistent Tomáš Kostka. "Máme mladý tým, to jsme věděli, když jsme do soutěže šli, každý bod je pro nás dobrý, snažíme se poctivě trénovat a sbíráme zkušenosti," dodal. Ve strakonickém dresu pro potíže s kolenem ve 40. minutě střídal kanonýr Jan Zušťák. Tomáš Kostka režíroval hru ze středu zálohy. "V první půli jsme si mohli zajistit vítězství, nastřelili jsme dvě tyčky, byli jsme aktivnější než soupeř," hodnotil Kostka. "Ve druhém poločase domácí převzali malinko inciativu, byli nebezpečnější, prostřídali, dali do útoku nebezpečného hráče," pojmenoval Šindelářův příchod, který byl několikrát ve velmi dobré příležitosti. Ale neproměnil. Ani tu největší. "Domácí nám zatápěli, my bod bereme, je to zvenku, je to hlavně náš první bod v soutěži," oddechl si Kostka. Strakoničtí tušili, že body budou sbírat v Ondrášovka KP jen velmi těžko. "Musíme pokračovat v malých krůčcích, je třeba mladé hráče zdokonalovat."