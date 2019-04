SKUPINA A

Netolice – Boršov nad Vltavou 2:2 (1:2). 7. F. Rokůsek, 80. T. Konvička – 25. (PK) A. Matoušek, 28. L. Soukup.

Souboj o třetí místo v tabulce začali lépe domácí a brzy také šli do vedení. O chvíli později se domácí dožadovali penalty, ale ta se nekopala, zato na druhé straně ano a bylo srovnáno. Hned nato se hosté trefili z dorážky a šli dokonce do vedení. Ještě v první půli mohli domácí srovnat, ale nepodařilo se. Vyrovnání přišlo až deset minut před koncem a jelikož v závěru hosté neproměnili velkou šanci, body si mezi sebe oba soupeři spravedlivě rozdělili.

Aktuální tabulka:

1. Kaplice 16 13 1 2 81:17 40

2. Velešín 16 13 0 3 52:17 39

3. Netolice 16 10 2 4 59:31 32

4. Boršov 16 9 3 4 50:28 30

5. Zl. Koruna 16 10 0 6 41:37 30

6. Dříteň 16 8 1 7 49:37 25

7. Sedlec 16 8 1 7 36:42 25

8. Hrdějovice 16 6 4 6 36:30 22

9. K.Újezd 16 6 2 8 32:41 20

10. Frymburk 16 5 2 9 33:43 17

11. Roudné B 16 5 2 9 29:41 17

12. Loučovice 16 3 4 9 28:54 13

13. Dolní Dvořiště 16 3 2 11 27:56 11

14. Horní Planá. 16 1 0 15 10:89 3

SKUPINA B

Stachy – Vacov 2:1 (2:1). 5. A. Klose, 28. J. Pešl – 19. D. Vítovec. ČK: 1:0 (20. M. Šíp).

I když postavení v tabulce jasně favorizovalo hosty, tak toto šumavské derby nikdy nemívá předem daného vítěze a poraženého. Domácí také do utkání vstoupili lépe a z přímého kopu posadil D. Pek míč na hlavu A. Klosemu a ten nekompromisně zavěsil – 1:0. Nedlouho poté se dožadoval penalty po souboji ve vápně M. Šíp, ale rozhodčí to viděl jinak. Ovšem o malou chvíli později již na druhé straně penaltu odpískal a D. Vítovec srovnal na 1:1. Stachovští se cítili ukřivděni a M. Šíp si za protesty vykoledoval kartu. Po pár minutách opět M. Šíp fauloval a po druhé žluté musel pod sprchy. Přesto domácí udeřili ještě jednou. Ve 26. minutě po pěkné kombinační akci stihl brankář Klas míč pouze vyrazit a agilní Pešl vrátil vedení na stranu Stach – 2:1. Pak emoce trochu opadly a stovka diváků se začala fotbalem bavit. Domácí pozorně bránili a hosté vědomi si početní převahy si kombinační hrou vytvořili převahu. Gól však již do přestávky nepadl. Ve druhé půli opět prvních 15 minut Stachy dokázaly hrát na polovině soupeře, ale pak postupně tlak Vacova sílil. Hrálo se před brankou Šebánka, který předvedl perfektní zákroky, a když už na míč nedosáhl, tak mu pomohlo břevno. Vacovští hráči neměli prostě v zakončení štěstí anebo dostatek kvality a vyrovnávací gól se jim vstřelit nepodařilo. A tak domácí i v deseti lidech celých 70 minut ubránili vítězství.

Prachatice B – Sousedovice 3:2 (1:1). 11. a 63. J. Sova, 55. J. Tesárek – 38. M. Glazunov, 47. F. Duba.

Prachatické béčko se na druhý tým tabulky vytáhlo. Domácí šli po necelé čtvrthodině do vedení po přesné střele Sovy. Soupeř pak několikrát zahrozil, domácí měli štěstí, ale sedm minut před koncem poločasu si nepohlídali hlavičkujícího Glazunova a bylo srovnáno. V úvodu druhé půle šli hosté dokonce z penalty do vedení, ale to domácí tým nezlomilo a poctivě odvedenou hrou dokázalo béčko Prachatic na záblatském hřišti favorita porazit a připsalo si do tabulky důležité body.

Dražejov – Strunkovice 0:4 (0:1). 38. T. Škopek, 48. (PK) a 81. (PK) R. Žurek, 65. S. Pravda. ČK: 0:1 (70. T. Škopek).

Strunkovičtí chtěli napravit minulou domácí porážku se Sedlicí. V Dražejově, který bojuje o záchranu, je však nečekal žádný jednoduchý zápas. To se potvrdilo i na hřišti. „Do prvního gólu to bylo vyrovnané, pak jsme začali soupeře přehrávat,“ komentoval zápas strunkovický trenér Václav Beneš. Strunkovičtí tentokrát podali dobrý kolektivní výkon, vyhráli zaslouženě a vrátili se naplno do boje o postup.

Volyně – Vlachovo Březí 3:0 (1:0). 31. F. Gašpar, 61. M. Malina, 89. P. Gašpar.

Vlachovobřezským se přesokresní derby nevydařilo. Rádi by si z Volyně odvezli alespoň bod, ale nebylo jim přáno. V tabulce se tak na ně dotáhli další soupeři.

Sedlice – Čkyně 3:1 (0:0). 47. a 66. D. Dumský, 77. Z. Mikeš – 85. V. Turek.

Sedlice je mužstvem jara a do zápasu šla v roli favorita. Na hřišti domácí tuto roli plnili, přestože odehráli Čkyňští první poločas bez branek. Ve druhém poločase však začali Sedličtí své šance proměňovat a čtvrt hodiny před koncem utkání již nebylo o vítězi pochyb. Hosté dávali čestnou branku až pět minut před koncem. Sedlice se po výhře připojila k týmům, které budou bojovat o postup do I.A třídy, Čkyňští zůstávají v tříbodovém závěsu právě za Sedlicí a závěr sezony si tak mohou odehrát v naprostém klidu.

Aktuální tabulka:

1. Sousedovice 16 10 4 2 37:12 34

2. Strunkovice 16 11 0 5 37:13 33

3. Vacov 16 10 2 4 37:20 32

4. Sedlice 16 9 3 4 34:25 30

5. Čkyně 16 8 3 5 32:19 27

6. Bělčice 16 7 4 5 26:30 25

7. Volyně 16 6 3 7 26:29 21

8. Cehnice 16 5 4 7 20:17 19

9. Prachatice B 16 4 7 5 23:29 19

10. Vl. Březí 16 5 3 8 15:37 18

11. Osek B 16 5 2 9 25:35 17

12. Dražejov 16 4 3 9 25:41 15

13. Stachy 16 3 4 9 19:33 13

14. Chelčice 16 4 0 12 23:39 12