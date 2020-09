Sokol Stachy – TJ Dražejov 2:1 (0:0). V prvních dvou kolech oba soupeři hráli na hřišti stejného soupeře v Sedlici. Přestože shodně o gól prohráli, Dražejovští zanechali mnohem lepší dojem. A jelikož Stachovským úvod soutěže nevyšel a oba zápasy ztratili, hosté byli mírným favoritem.

Na krásném trávníku to také byli oni, kdo měl v prvním poločase míč častěji na kopačkách. Před brankáři bylo rušno, ale zbrklost útočníků rozhodla o tom, že do kabin se šlo bez branek.

Domácí si zřejmě protáhli poločasovou pauzu, protože hned v 46. minutě za bohorovného dohledu stoperů pohodlně skóroval hostující kapitán Hrčka. S domácími to vypadalo špatně, zvláště když musel střídat Záleský. Ale Honza Pešl se ukázal jako správný kapitán a burcoval své mužstvo do útoku. Dražejov se pod dojmem snadného vedení nepochopitelně uspokojil a začal ztrácet půdu pod nohama. V 58. minutě utekl Hovorka, předložil míč na malé vápno a Pešl srovnal na 1:1. Domácí by bod brali, ale když viděli, že soupeř už nehraje to co zpočátku, začali se ještě více tlačit před Drmkovu branku. A vyplatilo se. V 78.minutě zahráli dlouhý aut, Pek míč rychle vrátil na malé vápno a volný Pešl hlavou skóroval – 2:1. Až pak si hosté uvědomili, že možná ztratili zápas a začali opět tlačit. Jenže dlouhé nakopávané míče se míjely účinkem a nervozita na jejich kopačkách způsobila jejich prohru. Z celkového vývoje utkání by slušela i remíza, ale tak už to ve fotbale chodí.

Tomáš Andrle