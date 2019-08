Stachy – Dražejov 2:1 (1:1). 10. D. Červený, 64. A. Eigner – 19. V. Křivanec.

V minulém ročníku oba týmy bojovaly o záchranu až do posledních kol a i tentokrát se očekávalo víc boje než fotbalové krásy. Tak také vypadal průběh prvního poločasu. Soupeři si nic nedarovali a zápas hráče bolel. Šancí moc nebylo, přesto padly dva góly. Nejprve domácí Červený napálil křižnou střelou odražený míč a bylo to 1:0. Hosté se snažili o vyrovnání a také se jim to z trestného kopu povedlo, když se míč odrazil od chumlu hráčů do protipohybu brankáře Šebánka – 1:1. Až do poločasu žádná tutovka nepřišla, jen ve 42. minutě brankář hostů Drnek vyrazil Pekovu ránu nad břevno. Po přestávce pokračoval spíš bojovný zápas a obrany úspěšně zastavovaly útočné snahy obou týmů. Rozhodla situace z 65. minuty, kdy si na Pekův rohový kop naskočil A. Eigner a domácí vedli 2:1. Dražejovští přidali, ale přes veškerou snahu se jim vyrovnat nepodařilo. Tentokrát vydřené tři body, které se ovšem počítají.

Tomáš Andrle