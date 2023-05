/FOTOGALERIE/ V dalším utkání fotbalového KP starších žáků hostili Kapličtí společný tým Prachatic a Lhenic. Hosté byli favority střetnutí.

KP starší žáci: Kaplice - Prachatice / Lhenice 1:2 (1:0). | Foto: Libor Granec

TJ Spartak Kaplice – FK Tatran Prachatice / Lhenice 1:2 (1:0)

Branky: 28. Vosika – 57. Houška, 66. Klabouch.

Sestavy - Kaplice: Bican – J. Krátký, L. Vávra, P. Kučera, T. Klícha, P. Janek, Hrechukh, Jak. Fejtek, Tafallari, Vosika, Jak. Marek. Střídali: Gabriel, Janů. Prachatice: L. Gaier – Houška, Klabouch, Sendrei, Harvalík, Hrdina, Váňa, Augsberger, Hartl, Skálová, Nový. Střídali: Stehlík, Mařík, Jakl, Hošna, Svoboda.

Hned v první minutě se mohli hosté ujmout vedení, když se ve stoprocentní příležitosti objevil Klabouch, ale branku Spartaku minul. Na opačné straně zahrozil střeleckým pokusem Tafallari, gólman Gaier jeho pokus nadvakrát zkrotil. V dalším průběhu prvního poločasu byli více nebezpeční kapličtí fotbalisté, kteří měli i více brankových možností. V 17. minutě gólman Gaier vyškrábl na roh Fejtkovu střelu. Po následném centru od rohového praporku zakončoval na zadní tyči Vosika pouze do boční sítě. Za aktivitu byli Spartakovci nakonec gólem přece jenom oceněni. Trestný kop z hloubky hřiště zahrával Vávra, přesným pasem našel za obranou Fejtka, který se dostal až před brankáře, proti střele po zemi stačil Gaier zasáhnout reflexivně špičkou kopačky. Od rohového praporku poslal centr Tafallari a Radek Vosika hlavičkou o břevno poslal Spartak do vedení – 1:0. Ve 34. minutě měli domácí výhodu dalšího rohového kopu. K odraženému míči se dostal na velkém vápně Vosika, který zakončoval pohotově akrobaticky, míč však skončil těsně nad břevnem Gaierovy svatyně. Krátce nato zahrozil hostující Augsberger, který se dokázal pěkně uvolnit, střelu po zemi na bližší tyč si Bican pohlídal.

Po změně stran se obraz hry změnil. Míč začali míč častěji na svých kopačkách Prachatičtí. V 52. minutě skončila vedle brány nebezpečná křížná střela. Vyrovnání se hosté dočkali o pět minut později a rovněž po rohovém kopu. Na hranici šestnáctky se k odraženému míči dostal Matyáš Houška a povedenou ranou pod břevno překonal brankáře Bicana – 1:1. V 66. minutě hosté dokonali obrat ve vývoji skóre. Střelu k pravé tyči stačil Bican ještě vyrazit, ale na dorážku Daniela Klaboucha byl krátký – 1:2. Záhy mohlo být hned vyrovnáno, když hostující obraně ukázal záda Jakub Marek, jenž šel sám na gólmana, zvolil křížné zakončení po zemi, Gaier stejně jako v prvním poločase zasáhl reflexivně nohou. Na druhé straně si Bican v domácí svatyni poradil se střelu Sendreie. Blízko k vyrovnání byli domácí i dvě minuty před koncem, kdy si to z levé strany namířil do vápna Vosika, dostal se až do střelecké pozice, ale tečovaný pokus skončil těsně nad břevnem hostující brány. Kapličtí podruhé v řadě padli o jeden jediný gól. Zápasu by vzhledem k průběhu více slušela remíza.

Autor: Libor Granec