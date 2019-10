TJ Šumavan Vimperk - FK Protivín 12:2 (5:1).

Góly Vimperka: Frček 3, Kopolovič 2, Koloušek, Vintr, Rod, Preněk, Potůček, Tóth, Jaroš. Sestava: Jaroš - Chvosta, Uhlík (K), Bašta, Kopolovič - Preněk, Rod, Frček, Vintr - Koloušek, Tóth. Střídali: Vrábel, Hejtmánek, Potůček, Sýs, Štěpánek

"Dnešní zápas nejde ani nějak hodnotit. Odevzdaným hostům jsme nasázeli dvanáct gólů a to jsme dalších deset nebo patnáct šancí nedali. S výsledkem jsem spokojen a předvedenou hrou jakžtakž taky. Příště jedeme do Krumlova a tam už půjde o hodně. Bude to úplně jiný zápas a musíme podat stoprocentní výkon, aby jsme mohli pomýšlet na nějaké body. Klukům ale věřím," uvedl po utkání trenér Michal Uhlík.