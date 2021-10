Osek – Olešník 2:1 (1:0). 40. J. Sigmund, 49. (PK) J. Říský – 58. (PK) J. Toth.

Sestava Oseka: Křížek – Gondek, Němeček, Kubiš, Brabec – Čapek, Hosnedl, J,. Říský, Hoch, Sigmund – Mrkvička (56. Kinkor).

Pokud chce Osek hrát na čelo tabulky, musel doma Olešník porazit. To se nakonec podařilo. „Nebylo to jednoduché. Z různých důvodů chybělo osm lidí, takže ještě prakticky v poledne před zápasem jsem nevěděl, s kým to budu hrát. Nakonec se to podařilo poskládat. Ale i Olešník přijel trochu oslaben, takže ten problém byl asi oboustranný, ale Olešník začal dobře, měl první šanci, kterou nedal. My se pak dostali do hry, měli čtyři tutovky, které jsme však nedali. Gól jsme dali před koncem poločasu po pěkné akci, Sigmund udělal kličku gólmanovi a dával to do prázdné brány. Druhá část prvního poločasu fungovala, v té jsme hráli dobře. Na začátku druhé půle měl opět šanci soupeř, nedal a my pak šli z penalty za stažení Kubiše do vedení 2:0. Vzápětí měl Vašek Mrkvička tisíciprocentní šanci, ale jeho hlavička šla od země přes bráno. Naopak soupeř z penalty snížil a pak nás mlel. Křížek plno šancí soupeře chytil, Olešník něco spálil. My poctivě bránili a v závěru se také dostali do šancí. Chvílemi to bylo vyhecované. Myslím si, že body byly zasloužené,“ hodnotil utkání trenér Josef Mráz.

V sestavě se objevila řada hráčů, kteří nenaskakují v poslední době ani jako náhradníci. „Je to tak, byli tam i kluci, kteří nebyli i měsíc na tréninku. Dokonce to vypadalo, že půjde do brány Chaluš a Křížek do útoku. Musím říci, že někteří kluci šli v závěru utkání až na krev. Hroutí se to zdravotně, tak uvidíme, jak dohrajeme podzim,“ doplnil k sestavě trenér Mráz.

Blatná – Junior Strakonice 1:8 (0:3). 58. F. Čapek – 19. a 47. K. Krejčí, 21. a 26. J. Krýsl – 72. R. Zahrádka, 76. M. Rozhoň, 88. a 90. J. Máška.Sestavy – Blatná: Peroutka – F. Hrádek, Hlaváč, Bláha, Peleška – Král, Prokopec (75. A. Hrádek), Kůst, Říha – Čadek (70. Antoš), Šimůnek. Junior Strakonice: Kozlík – Říha, Rozhoň, Žáček, Šimek – Zelenka, Nosek, Benedikt, Zahrádka (89. Petráň), Krejčí (87. Lízal) – Krýsl (77. Máška).

Favoritem utkání byl sice Junior, ale takový výsledek asi nikdo nečekal. Prakticky po pětadvaceti minutách utkání bylo rozhodnuto.

„Utkání jsme zkrátka nezvládli. Brzy se ukázalo, kdo je pánem na hřišti. To bylo prakticky po celé utkání a výsledek hovoří za vše. Není k tomu co dodat. Zkrátka hráči nestačili v žádné fotbalové činnosti, soupeř byl lepší a zaslouženě vyhrál. My kolem soupeřů jen běhali a často je nedokázali ani dohonit. Výsledek tak odpovídá poměru na hřišti,“ shrnul utkání blatenský trenér Jaroslav Voříšek.

„Měli jsme dobrý start do utkání a po necelých třiceti minutách vedli o tři góly. Hráli jsme sice trochu zanďoura, ale byli lepší v brejkových situacích. Bylo to zcela v naší režii. Výborně zahráli všichni, jak ti v základu, tak i náhradníci. Domácí sice trochu kousali, když z trestného kopu Čadkem pěkně snížili. Trochu se nadechli, ale my to zvládli a soupeř pak v závěru utkání odešel fyzicky,“ komentoval utkání strakonický trenér Luděk Cimrhanzl a pokračoval: „Musím pochválit celý tým. Navíc tam máme tři dvougólové střelce.“