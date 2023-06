/FOTOGALERIE/ Vimperští fotbalisté zajížděli na hřiště lídra A skupiny I.A třídy a ten jasně potvrdil své kvality.

Vimperk inkasoval v Roudném jedenáct branek (snímek je z podzimního duelu ve Vimperku). | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Malše Roudné - Šumavan Vimperk 11:0 (3:0)

Sestava Vimperka: Formánek - Pankratz (83’ Pineau), Pospíchal, Kliment, Čech - Vintr, Uhlík, Vojta, Kubačka, Málek - Novotný.Dále byli na střídačce připraveni Císař a Svěchota. Trenéři: Lukáš Sýs, Michal Uhlík. Vedoucí týmu: Milan Kavan. Zdravotnice: Jana Košnařová

"Vzhledem k debaklu, který jsme v Roudném obdrželi, se mi utkání nehodnotí lehce, ale i to k trenérské práci patří. První poločas jsme se snažili poctivě bránit a to se nám dařilo dvacet minut, poté domácí poprvé udeřili. Bohužel, poté jsme dvakrát trestuhodně chybovali a to se proti týmu, jakým Roudné je, nevyplácí. Poločas tak skončil 3:0 a my jsme věděli, že pokud naši hráči neudrží to co jsme hráli prvních dvacet minut, tak utkání skončí debaklem,"hodnotil první poločas vimperský trenér Lukáš Sýs..

"Bohužel, nejčernější myšlenky se vyplnily a hned po výměně stran domácí udeřili počtvrté. Pak už se nám tu rozjetou mašinu nepodařilo zastavit a jen díky brankáři Formánkovi, který v utkání dalších pět šancí chytil, jsme neodjížděli od Malše s ještě větším debaklem. Výsledek je ostudný, toho jsme si celý tým vědomi. Nyní je potřeba se v týdnu na trénincích vrátit do psychické pohody a v posledním domácím utkání s Kaplicí se důstojně rozloučit," doplnilk utkání trenér Sýs a pokračoval: "Opět musím poděkovat klukům z dorostu, kteří nám pomáhají i přesto, že tím trpí jejich kmenové týmy. Moc si toho vážím. Příští týden už by se měli vrátit do sestavy někteří kluci, kteří dnes hrát nemohli, a já věřím, že si za týden upevníme šesté místo v tabulce. Týmu Malše Roudné chci sportovně poblahopřát a popřát jim, aby se jim v KP příští sezonu dařilo. Je to jednoznačně nejlepší tým naší soutěže a nedokážu si představit, co by se muselo stát, aby jim postup utekl. No nic. Společně vyhráváme, společně prohráváme!!! Kluci hlavu nahoru a jedeme dál.”