Branka: 53. Máška. ŽK: 3:2 (Rybák, Smola, Bílý – Mezera, Dobal). Diváci: 85. Rozhodčí: Němec – Jeřábek, Petričák.

Sestava Strakonic: Lízal – Prajzler (70. Smola), Boukalík, Kafka, Rybák – Míčka (46. Chalupa), Zahrádka – Máška, Doležal (53. Funda), Zábranský (46. Bílý) – Krejčí (80. Benedikt).

Tři body z utkání proti nepříjemnému soupeři přinesly do Strakonic spokojenost. „Týn má velice dobrý tým a navíc jsme dvacet minut před koncem přežili penaltu. Měli jsme zkrátka kliku,“ začal hodnocení utkání strakonický lodivod Tomáš Čakrt a pokračoval: „S výsledkem spokojenost, ve hře je třeba ještě mnohé změnit. Potřebujeme to hrát více po zemi. Nebylo to bez chyb, ale zkrátka to byl první mistrovský zápas sezony, takže spíše takové oťukávání.“

Strakoničtí oproti některým jiným klubům v soutěži nemají problém s hráčským kádrem. „Máme nově v týmu dva kluky z Písku, Bílého a Smolu, kteří měli za sebou jediný trénink a teprve se seznamují se spoluhráči. Kádr máme široký, měli jsme na lavičce sedm náhradníků a pětkrát z toho střídali. Další tři lidi z kádru se ani nevešli na lavičku. Se šířkou kádru můžeme být spokojeni, je tady plno mladých kluků a musím říci, že se s nimi pracuje velice dobře,“ pochvaloval si trenér Čakrt.