Trenér Josef Raušer.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaVěřil jsi před sezonou, že by na tom mohl být tým tak dobře po herní stránce, že bude tlačit na čelo tabulky? Přeci jenom jsi se s některými hráči seznamoval až do června.

Náš cíl byl tým společně sehrát a ideálně se pohybovat v klidném středu tabulky. Věděli jsme, že kádr má individuální kvalitu, ale stávající postavení jsme opravdu nečekali. Šli jsme zápas od zápasu a zejména domácí hřiště nám pomohlo uhrát plný počet bodů, což nás všechny velmi potěšilo.

Tým se prezentoval možná až překvapivě útočným pojetím, na jaké předtím fanoušci Lažiště ani Prachatic nebyli zvyklí. Respekt jste u soupeřů získali hned po vítězství v úvodním kole nad Osekem, který se netají vysokými ambicemi. Byl to ten impuls i pro hráče, že by to mělo být dobré?

Určitě to byl první krok k získání herního sebevědomí a pomohl nám dobře odstartovat sezonu. Každopádně každý vítězný zápas má do tabulky stejnou hodnotu a tak jsme k tomu přistupovali.

Po podzimu můžeš být spokojen, ale určitě se najdou i věci, na kterých je třeba zapracovat. Na druhé straně je třeba vypíchnout i pozitiva, jako například to, že dostávali dorostenci možnost si zvykat na dospělý fotbal.

Určitě musíme zlepšit tréninkovou docházku a na můj vkus jsme inkasovali hodně branek, takže tyto oblasti budeme chtít do druhé poloviny zlepšit. Máš pravdu, že jsme spokojeni, kolik odehráli naši mladíci a to primárně za B tým, kde od prvního do posledního zápasu udělali velký výkonnostní posun. Je to budoucnost Tatranu a doufám, že jejich výkonnost bude mít pozitivní trend.

OBRAZEM: Tatran uhájil svůj hrad, na podzim doma neztratil ani bod

Podzim provázelo až příliš zranění a nemocí. Kde hledat příčiny, nemůže to být tím, že se v předchozích dvou sezonách moc nehrálo, hráči vypadli z pravidelné zátěže a nyní se to vrací?Myslím, že se projevila zejména menší šířka našeho kádru na tři mužstva, což musíme zlepšit. Ohledně zranění šlo spíše o nemoci či zranění krátkodobého rázu a určitě se projevila nižší imunita způsobena nižší trénovaností a opakovanými lockdowny.

V Tatranu jste si ukousli hodně velké sousto v podobě tří týmů dospělých. Co ukázal podzim, dá se to zvládat, či chybí hráči k tomu, aby se nemusely týmy tolik prolínat?

V každíém případě musíme lépe uspořádat pořadí domácích zápasů a rozhodně musíme kádr doplnit na úrovni všech mužstev. Bez pomoci dorostenců bychom asi měli velké problémy některé zápasy odehrát, za což patří jejich trenérům i mladíkům samotným velké díky. Zároveň spoustu kluků muselo o víkendu odehrát dva zápasy, za což jim patří taktéž velké díky.

Co čeká hráče v zimní přípravě? Budou týmy mužů doplňovat další dorostenci?

Čeká je náročná šumavská příprava se soustředěním a několika přípravnými zápasy. A určitě po dohodě s trenéry do přípravy zapojíme tři nadějné dorostence.