Branky: 19. Šefčík David - 65. Matas Jan.

Fotbalisté Dražejova to mají na strakonické hřiště Na Sídlišti co by kamenem dohodil. Sousedské derby se hrálo v přátelské pohodě a nakonec se body spravedlivě dělily. Oba soupeři tak svorně přezimují uprostřed tabulky.

Na utkání fotil Jan Škrle.