Prachatice – Lhenice 1:1 (0:0). 54. J. Sova – 89. M. Chromý.

„S výsledkem spokojen být nemohu, s předvedenu hrou ano. Odehráli jsme asi nejlepší zápas jara. Na soupeře jsme se připravovali, věděli jsme, že budou nakopávat dlouhé míče na Maháka a ten to bude sklepávat na Pořádka s Ilievem. Hráli jsme dobře odzadu a soupeře prakticky k ničemu vážnějšímu nepustili. Ve druhé půli jsme vstřelili vedoucí gól, měli i další dobré možnosti, ale neproměnili je. Nakonec jsme dostali zbytečný gól. Závěr zápasu jsme měli odehrát jinak. Přestože jsme hráli proti druhému týmu tabulky, jsem z výsledku zklamaný,“ shrnul utkání domácí trenér Václav Mareš a doplnil: „Po zápase jsem se musel vyjádřit k výrokům brankáře soupeře a na to konto jsme si vyměnili názory s trenérem soupeře Čechem. Nikde jsem to doposud neventiloval, ale on byl důvodem, proč jsem na podzim ve Lhenicích ze dne na den skončil a nelituji toho.“

„V tomto utkání jsme tahali, zejména ve druhém poločase, za kratší konec. Domácí potvrzovali svou formu z jarní části soutěže, byli pohyblivější a fotbalovější. Oba týmy se musely vyrovnat s některými absencemi a řekl bych, že domácím to spíše pomohlo a ve druhé půli se zaslouženě dostali do vedení, které ale z několika nadějných situací nepotvrdili. Někdy není fotbal úplně spravedlivý a my jsme střídajícím Chromým v nastaveném čase vyrovnali. Co mě ale mrzí, je chování trenéra domácích Václava Mareše, který při odchodu do kabin sprostě napadl mě osobně i celý náš tým, kde vlastně ještě loni trénoval, to myslím bylo za hranou a vůbec to nezapadalo do rámce utkání, které bylo ze strany hráčů jinak slušně vedené. Nejlepšími hráči zápasu z mého pohledu byli Sova a Juroš, kteří by si zasloužili hrát vyšší soutěž,“ doplnil k utkání lhenický trenér Ivo Čech.