Branky: 6. (PK) Janák, 60. R. Mischnik. Rozhodčí: Leiš – Dimitrov, Albert. ŽK: 2:1 (Petr, Fical – Luňáček).

Tatran Prachatice: Osvald – Jar. Rauscher, J. Pravda, Miesbauer, Luňáček – Kasík, Jakub Rauscher, Řezník (59. Wagner), Fischer (53. Linhart), Kovář (67. Gramblička) – Makoš.

Přestože se nemohly čekat na hřišti spolufavorita soutěže velké zázraky, trenér Josef Raušer neskrýval zklamání. „My hrajeme prakticky s každým vyrovnanou partii, ale doplácíme na zahazování šancí. Tentokrát jsme si plnili dobře defenzivní úkoly. Na druhé straně jsme měli stejně šancí jako soupeř, ale z naší strany bez využití. Velice dobře se ukázal nováček v naší bráně Matyáš Osvald. Chytal dobře, bez nervů. V první půli jsme dostali gól z penalty a pak tam měl Hradec ještě jednu střelu, kterou gólman chytil. My měli dvě či tři, ale nedali. Ve druhé půli měli domácí šancí více, ale i my tam opět dvě měli. Ale když nedáme gól, nemůžeme vyhrát. Je třeba říci, že domácí byli silnější na balonu, ale my dobře bránili. Klukům nemohu nic vytknout,“ komentoval duel prachatický trenér Josef Raušer.