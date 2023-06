/FOTOGALERIE/ Na hřiště vysokého favorita zajížděli vimperští fotbalisté v posledním kole A skupiny I.A třídy. V poločase prohrávali 2:0 a…, na konci slavili tři body.

Vimperští fotbalisté (ve žlutém z utkání s K. Újezdem) přivezli skvělé body z Mirovic. | Foto: Zdeněk Formánek

SK Mirovice - Šumavan Vimperk 2:3 (2:0)

Branky: 6’ Kliment (vlastní), 44’ Císař - 57’ Čech, 63’ Novotný, 66’ Vintr

Sestava Vimperka: Formánek Jakub (46’ Svěchota) - Formánek Jan, Pospíchal, Kliment, Uhlík - Vintr, Vojta, Novotný, Kubačka (46’ Pankratz), Čech - Chvosta (84’ Pineau). Trenéři: Lukáš Sýs, Michal Uhlík. Vedoucí týmu: Milan Kavan. Zdravotnice: Jana Košnařová.

"Poslední utkání sezony jsme odehráli na hřišti v Mirovicích, kde se moc dobře nehraje. Hřiště je užší a hráči jsou v blízkém kontaktu s diváky. Do utkání jsme nemohli počítat hned s pěti hráči, z různých důvodů chyběli Vondrášek, Rod, Žofka, Málek a Benda. Takže opět dostali šanci mladíci, kteří se opět předvedli v dobrém světle. Úvod utkání sice moc nevyšel Adamovi Klimentovi, který si nešťastně sklepl míč do naší branky, ale klobouk dolů před ním, když to hodil za hlavu a pak odehrál svůj standard. Poté se nad hřištěm zatáhlo a celý první poločas jsme odehráli za velkého deště. Soupeř ještě pak před koncem prvního poločasu vstřelil branku a tak se šlo do kabin za stavu 2:0," hodnotil první poločas vimperský trenér Lukáš Sýs.

"V kabině jsme si řekli, co je vše potřeba změnit, aby nedošlo k debaklu, jako na hřišti v Roudném před čtrnácti dny a kluci si to vzali k srdci. Přispělo k tomu i to, že tým Mirovic, se vší úctou, nedosahuje kvalit Roudného, a tak jsme ve druhém poločase mohli napsat pro nás krásný fotbalový příběh. Po prvním poločase prohráváte na hřišti soupeře, který ještě na svém hřišti neztratil ani bod a utkání končíte s tím, že odvážíte všechny tři body po vstřelení tří krásných gólů. No to je před nadcházející dokopnou jako sen. Už se těším až uvidím ze záznamu všechny naše góly. Kluky chci pochválit především za perfektní týmový výkon a za to jak se obětovali a vyloženě i hokejově padali soupeři do střel, protože Mirovice vyvíjely maximální snahu o to, aby doma neztratily. Jestli mám vyzdvihnout jedno jméno v utkání, tak to bude Matyáš Novotný, který svůj výborný výkon ještě okořenil krásným gólem na 2:2. Obrovskou pochvalu zaslouží rovněž Lukáš Svěchota, který dostal šanci ve druhém poločase a který přechází od nové sezóny z dorostu do mužů. Několikrát nás ve druhém poločase v brance podržel a i díky tomu jsme odvezli z Mirovic všechny tři body. Závěrem ovšem musím říci, že týmový výkon, který jsme předvedli, předčil všechny individuální výkony na hřišti a my si dokázali, že umíme i s tak mladým týmem hrát proti každému soupeři,” doplnil k duelu trenér Sýs.