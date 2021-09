„Sice jsme v posledních pěti zápasech ani jednou neprohráli, ale na druhé straně pouze jednou zvítězili. Po jednom bodu se to sbírá pomalu. Proti Týnu jsme si věřili na tři, ale soupeř nehrál vůbec špatně. Hosté bojovali, my jim to trochu usnadnili a nakonec je to asi spravedlivá remíza. Ale je to pro nás málo,“ hovořil o utkání čimelický trenér Tomáš Smrčina.

Domácí dvakrát vedli, ale nedokázali utkání dotáhnout do vítězného konce. „První čtvrthodina byla z naší strany hrozná. Pak jsme prohodili některé hráče v řadách. To poměrně zafungovalo a zbývající půlhodinu první půle jsme byli ve hře a dali gól. Nebylo to špatné. Ve druhém poločase to již o fotbale moc nebylo, byla to spíše taková nakopávaná. Zbytečně jsme se báli hrát po zemi a nakopávali to. Soupeř pak míče jednoduše sbíral. Bylo to z obou stran na náhodu a fotbalu tam moc nebylo,“ hodnotil hru Tomáš Smrčina.

Na Čimelice, stejně jako ostatní celky, čeká od dalšího kola jakýsi trojboj. Za týden sehrají tři zápasy. „Máme teoreticky hratelné soupeře. Jedeme do Sezimáku, do Jankova a máme doma béčko Táborska. Potřebovali bychom nějakou tříbodovou výhru. Nejraději hned v Sezimáku, ale je nám jasné, že to bude složité,“ hledí k dalším zápasům trenér.

Čimelice – Týn 2:2 (2:1)

Branky: 15. Šťástka, 32. Petřík – 22. Štos, 76. Meidl. ŽK 2:2 (Maršík, Hegenbart – Dumbrovský, Dobal). Diváci: 41. Rozhodčí: Panský – Ondřej, Kollmann.

Sestava Čimelic: Javorský – Pšenička, Maršík, Bednařík, Viták – Mezera, Hegenbart, Káš (81. Nekl), Smetana – Petřík (90. Hák) – Šťástka (85. Nosek).