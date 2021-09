Se dvěma body na kontě ši do pátého utkání nové sezony krajského přeboru fotbalisté Čimelic. V duelu s Rudolfovem tedy potřebovali zvítězit. A to se také povedlo.

Fotbalisté Čimelic (v červeném z utkání s Milevskem) protrhli střeleckou smůl a deklasovali Rudolfov 6:1. Foto: Jan Škrle | Foto: Jan Škrle

„Soupeř přijel v poměrně oslabené sestavě. Pomohlo nám, že nepřijeli hráči jako Pouzar, Šindelář, Kovačičin a další, kteří jim dělají hru. Na druhou stranu my měli sestavu také oslabenu, když chybělo šest lidí. Nicméně základní jedenáctka měla svou kvalitu a myslím si, že se to po celé utkání potvrzovalo. Byli jsme silní na míči, měli zápas pod kontrolou, soupeř hrozil jen ze standardek, kdy tam míč propadl. My se snažili hrát po zemi a trpělivou hrou dobývali jejich branku. Šancí jsme měli plno a výsledek dokresluje stav na hřišti,“ komentoval utkání čimelický trenér Tomáš Smrčina.