Branky: 73. Krejčí, 78. Zborník vlastní – 23. Blažek, 84. Veleman (11). ŽK: 2:3 (Bílý, Rybák – Hrala, Blažek, Veleman). Diváci: 80. Rozhodčí: Albert – Dimitrov, Hošek.

Junior: Lízal – Hozman (46. Prajzler), Rozhoň, Rybák, Smola – Děd (71. Doležal), Míčka (71. Tipanic) – Máška, Bílý, Zahrádka - Krejčí.

Semice: Dvořáček - Řezáč, Zborník, Listopad, Pšenička - Císařovský (71. Forman), Keclík J., Holub, Blažek, Hrala (67. Keclík P.) - Valach (58. Veleman).

Junior v posledních kolech body paběrkuje a potřebuje je jako sůl, aby nesklouzl do nebezpečných vod tabulky. Soupeř v posledních duelech zabodoval a dýchá se mu v soutěži slušně. Možná i proto vzali domácí hráče Semic na umělou trávu, na kterou nejsou zvyklí.

"Totálně jsme prospali první poločas. Ve druhé půli jsme začali trochu více kombinovat a zlepšili se. Velké oživení přinesli střídající Tipanic a Doležal. David Doležal byl dokonce podepsaný pod oběma našima brankama. Takovou nezkušeností či nekoncentrovaností jsme za stavu 2:1 vyrobili faul a dostali z penalty gól. Byla to daň za naší nezkušenost. Máme nejmladší tým v soutěži a v těchto zlomových momentech se to ukazuje. Chybí nám tak trochu taktická vyspělost," komentoval duel domácí trenér Tomáš Čakrt.

"Bod je málo. V prvním poločase jsme hráli velice dobře, prakticky jsme Strakonice do vůbec ničeho nepustili. Pak jsme však trochu polevili, přestali hrát a ve druhém poločase Strakonice vystrčily růžky. Domácí zjistili, že to půjde, trochu nás přitlačili a dali dva takové náhodné góly. My pak z penalty srovnali. Ve výsledku dobrý bod, ale z průběhu utkání jsme mohli mít tři. Hratelné to na výhru určitě bylo. Mohli jsme soupeři odskočit na sedm bodů, takto jsme stále o čtyři. Navíc se hrálo na umělce, na kterou kluci nejsou vůbec zvyklí," doplnil k duelu semický trenér Marcel Nousek.