Branky: 28. Hák, 64. Šťástka – 11. Kovář, 60. Hušek. ŽK: 0:1 (Jakub Rauscher). Rozhodčí: Cigáň – Jevčák, Němec. Diváci: 50.

Sestavy – Čimelice: Šípek – Klimeš, Listopad, Maršík, Viták – Hák (67. Pšenička), Nekl, Káš, Petřík – Šťástka, Říha (76. Nosek).

Prachatice: Hopfinger – Jar. Rauscher, J. Pravda, Hornát, Kovář (75. Toušek) – Makoš, Hušek, Jakub Rauscher, M. Sedláček – Kasík (60. Linhart), Iliev.

Podle postavení v tabulce by měl být výsledek úspěchem domácího celku. „Před zápasem i s ohledem na to, jak jsme to skládali, tak bychom remízu brali. Ale v průběhu zápasu, kdy jsme přežili prvních a posledních patnáct minut, tak jsme měli na jaře ke třem bodům nejblíže. Když tedy pominu to, že jsme v Týně inkasovali gól v poslední minutě. Tentokrát jsme si vytvořili poměrně hodně šancí a ani hra nebyla špatná. Asi se v hodnocení zápasu budu s trenérem soupeře lišit, podle něho fotbal plakal. Jak jsem říkal, z naší strany prvních a posledních patnáct minut byla hrůza, ale jinak to bylo solidní. Nezávislí diváci hodnotili zápas jako náš na jaře nejpovedenější,“ komentoval duel čimelický trenér Tomáš Smrčina a doplnil: „Na začátku jsme dostali brzy gól. Tam bylo snad pět rohů v řadě a byla otázka času, kdy dostaneme gól. To jsme pak přežili a dostali se do hry. Myslím si, že jsme pak měli více šancí než soupeř. Nakonec je ale remíza asi spravedlivá.“

Prachatický trenér byl z výkonu týmu notně rozladěn. „Navázali jsme na nekvalitní výkon ze zápasu se Strakonicemi. Dvakrát jsme vedli, nechali jsme si dát dva hloupé góly. Nedali jsme nějaké šance, ale výkon nebyl optimální. Na lavičce jsme měli dva šestnáctileté kluky, takže jeden z nich, Filip Toušek, měl premiéru v krajském přeboru chlapů. To je jediné pozitivum z tohoto utkání,“ shrnul duel prachatický Josef Raušer a dodal: „Jsme v krizi a nějak musíme sezonu dohrát tak, aby to kluky bavilo.“