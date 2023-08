V nedohraném ročníku 2020/21 se Tatran potácel ve spodní polovině tabulky I.A třídy. Spojením s FK Lažiště zkvalitnil kádr a v další sezoně 2021/22 bojoval v horní polovině tabulky krajského přeboru. Přišly však další změny v kádru, odešli klíčoví hráči a v minulém soutěžním ročníku Prachatičtí skončili na chvostu tabulky krajského přeboru a spadli do I.A třídy.

Do jarní části uplynulé sezony Tatran vstupoval s jediným bodem na kontě. Záchrana tak byla hodně vzdálená. Nakonec se skoro podařila. „Podzim byl katastrofální, ale ani jaro nedopadlo tak, jak bychom si představovali. Ve finále jsme na jaře uhráli pouze sedmnáct bodů. I kdybychom se zachránili, tak by to byla jen shoda okolností, že padal pouze jeden tým. Standardně se nezachraňuje ani se 25 body. Ani jaro nemůžeme hodnotit pozitivně, protože nám tam uteklo plno bodů. Záchranu nás stály zápasy, které jsme prohráli o gól, a remízy. Doma se prohrálo s Třeboní, když jsme vedli 2:0, se Strakonicemi, plichtilo se se Semicemi a Hradcem, prohrál se v nastavení prakticky vyhraný zápas v Oseku. Těch bodů byla spousta,“ komentoval jarní část sezony z pohledu prachatických fotbalistů asistent trenéra Josef Hopfinger.

1/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Prachatice - Dražice. 2/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 3/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 4/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 5/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 6/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 7/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 8/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 9/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 10/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 11/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 12/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 13/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 14/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 15/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 16/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 17/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 18/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 19/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 20/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 21/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 22/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 23/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 24/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 25/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 26/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 27/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 28/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 29/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 30/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 31/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 32/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 33/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 34/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 35/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 36/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 37/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 38/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 39/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 40/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 41/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 42/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 43/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 44/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 45/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 46/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 47/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 48/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 49/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 50/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice.

Celkový pohled na hru Tatranu však může vzbuzovat optimismus. Když se bude přemýšlet dál, tak by další sezona mohla být hratelná s tím, že by se Tatran mohl pokusit o rychlý návrat zpět mezi krajskou elitu. Základní otázkou je, zda zůstane kádr a zda dojde i k jeho doplnění. „Z kádru, který se pokoušel na jaře o záchranu kraje, odchází pouze Standa Legdan, který jde do Strakonic. Dostal zajímavou nabídku a nebyl důvod mu v odchodu bránit. Zpět do Čtyř Dvorů se vrátil Filip Král,“ shrnul dva odchody trenér Pavel Bajčík s tím, že všichni ostatní hráči v Tatranu pokračují dál.

Prachatické může těšit, že se někteří fotbalisté vracejí zpět pod Libín. „Vrací se navíc pět až sedm kluků, kteří Tatranem prošli. Do áčka jsou to Matyáš Babka a Adam Srch. Další kluci jsou na hraně áčka a béčka. Když zamakají, tak se mohou do prvního týmu probojovat. Další posilou je Ondřej Šváb, kterého do týmu přivedl Honza Makoš. Zpátky k fotbalu se pokusí vrátit Radim Remiáš, který od nás odešel po Plzně a pak měl dvakrát přetržený křížový vaz v koleni. Zlepšilo se mu to a pokusí se přes béčko vrátit k fotbalu. Pracujeme ještě na příchodu gólmana. Lukáš Coufal je stále zraněný a není jasné, kdy se mezi tyče vrátí. Jednáme ještě o dalších posilách. Početně bychom na tom měli být velice dobře, v kádru áčka i béčka by mělo být po osmnácti lidech,“ uvedl Josef Hopfinger.

1/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 2/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 3/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 4/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 5/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 6/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 7/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 8/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 9/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 10/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 11/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 12/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 13/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 14/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 15/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 16/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 17/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 18/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 19/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 20/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 21/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 22/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 23/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 24/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 25/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 26/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 27/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 28/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 29/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 30/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 31/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 32/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 33/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 34/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 35/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 36/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 37/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 38/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 39/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 40/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník. 41/41 Zdroj: Jan Klein Fotbalový KP: Prachatice - Olešník.

Podle slov asistenta trenéra je tedy zřejmé, že by v další sezoně neměl mít Tatran personální problémy ani v jednom týmu a nemuselo by se v béčku čekat, kdo nebude mít minutáž v áčku či na dorostence. „Stanovili jsme si jasné podmínky. Z důvodu malého počtu hráčů v béčku trpěl především dorost, když někteří hráči museli nastoupit do dvou až tří zápasů o víkendu, což již je neúnosné. Stanovili jsme si, že áčko i béčko musí mít po osmnácti lidech. Když budou tři z jakéhokoliv důvodu absentoval, tak na tom budeme početně stále dobře. Šestatřicet nás bude minimálně, možná o něco více,“ uvedl k personálnímu zajištění obou týmů mužů Josef Hopfinger a doplnil: „Příležitost dostanou i dorostenci, ale nebudeme je přetěžovat. Nyní to bylo víceméně vynucené, ale pokud budou mít výkonnost, tak šanci určitě dostanou. Musí vidět, že ta šance se přes béčko dostat do prvního týmu v Tatranu bude. Z mladšího dorostu do staršího nyní přecházejí opravdu šikovní kluci.“

1/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Prachatice B - Dražejov. 2/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 3/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 4/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 5/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 6/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 7/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 8/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 9/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 10/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 11/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 12/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 13/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 14/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 15/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 16/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 17/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 18/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 19/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 20/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 21/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 22/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 23/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 24/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 25/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 26/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 27/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 28/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 29/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 30/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 31/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 32/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 33/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 34/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 35/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 36/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 37/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 38/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 39/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 40/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 41/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 42/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 43/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 44/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 45/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 46/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 47/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 48/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 49/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 50/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 51/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 52/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 53/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 54/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 55/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 56/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 57/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 58/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 59/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 60/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 61/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 62/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 63/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 64/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 65/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 66/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 67/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 68/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 69/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 70/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 71/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 72/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 73/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 74/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 75/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 76/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 77/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 78/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 79/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 80/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 81/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 82/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 83/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 84/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 85/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 86/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 87/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 88/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 89/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 90/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 91/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 92/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 93/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov. 94/94 Zdroj: Zdeněk Formánek Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Dražejov.

Prachatičtí fotbalisté absolvovali přípravu především v domácím zázemí Fotbalového areálu Jiřího Pavlíka v Záblatí, kde bude hrát svá mistrovská utkání béčko Tatranu.

První mistrovské utkání Prachatičtí sehrají v sobotu 19. srpna na hřišti nováčka I.A třídy ve Zlaté Koruně. „Nesmíme nic podcenit. Zlatá Koruna se bude chtít v prvním zápase před svými fanoušky vytáhnout a má ve svém středu plno zkušených fotbalistů,“ předesílá trenér Bajčík, že nebude začátek sezony ani trochu jednoduchý.

Kádr Tatranu Prachatice:

Brankáři: Lukáš Coufal (v rekonvalescenci), Matyáš Osvald, Josef Hopfinger.

Obránci: Jaroslav Rauscher, David Kováč, Jiří Pravda, Josef Luňáček, Tomáš Kovář, Matouš Gramblička, Petr Miesbauer, Pavel Řezník.

Záložníci: Tomáš Pravda, Pavel Škopek, Adam Srch, Jiří Fürbach, Ondřej Šváb, Jakub Rauscher.

Útočníci: Jan Makoš, Matyáš Babka, Adam Kasík, Ivo Horák.

Trenér: Pavel Bajčík.

Asistent: Jiří Pravda.

Vedoucí: Zdeněk Chocholouš.