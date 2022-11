Branky: 4. Kadlec Viktor (pen.), 13. Kadlec Viktor, 26. Cepák Pavel, 31. Navrátil Filip, 45. Kadlec Viktor, 49. Kadlec Viktor, 72. Kadlec Viktor, 76. Kadlec Viktor, 82. Navrátil Filip.

Takový výsledek asi fanoušek vimperského fotbalu nečekal ani v nejhorších snech. "Do utkání s Roudným jsme vstupovali s vědomím, že soupeř má vysoké kvality a věděli jsme, že musíme udržet co nejdéle čisté konto, aby se soupeř nedostal na koně. Naše plány se rozplynuly již ve čtvrté minutě, když soupeř proměnil nařízený pokutový kop. Další branku přidal ve třinácté a ve dvacáté šesté minutě. Za stavu 0:3 jsme kopali penaltu, kterou jsme bohužel neproměnili a vzápětí soupeř opět udeřil. Do poločasu přidalo Roudné ještě další gól a tak jsme do kabin odcházeli s debaklem 0:5," shrnul první poločas vimperský trenér Lukáš Sýs a pokračoval: "Vytvořili jsme si i pár příležitostí ke vstřelení gólu, ale v tomto utkání nám to nebylo přáno. Roudenský hurikán jsme nedokázali zastavit a především pak hráče Viktora Kadlece, kterého bylo plné hřiště a který v utkání vstřelil šest gólů! Od inkasované desítky nás zachránil brankář Jakub Formánek, který chytil dalších minimálně pět šancí soupeře. Pro naše hráče bylo těžké se za takového stavu jakkoliv chytit a tak jsme se v podzimní části soutěže loučili s domácím prostředím ostudným debaklem 0:9."

Na hráče nyní čeká podzimní derniéra. "Chtěl bych se tímto omluvit našim fanouškům, kteří si udělali čas a na utkání dorazili. Jak realizační tým, tak hráče to velmi mrzí, ale nyní už to nevrátíme. Nemá cenu se v tom pitvat, je třeba se v týdnu připravit na poslední utkání, které hrajeme v Kaplici a pokusit se tam urvat nějaké body, abychom přezimovali ve středu tabulky," doplnil trenér Sýs.