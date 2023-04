/FOTOGALERIE/ Souboj ze spodní poloviny tabulky fotbalového krajského přeboru viděli v sobotu odpoledne fanoušci pod Libínem. Nedočkali se ani jednoho gólu.

Fotbalový KP: Prachatice - Semice 0:0. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Tatran Prachatice - AL-KO Semice 0:0.

ŽK: 3:0 (Jar. Rauscher 2, Kováč). ČK: 1:0 (89. Jar. Rauscher). Rozhodčí: Dimitrov - Leš, Vítek. Diváci: 100.

Sestava Tatranu: Coufal - Jar. Rauscher, Kováč, Legdan, Luňáček - Král (46. Fürbach), J. Pravda - Kasík (77. Kovář), Horák, Černý (46. Koubek) - Jakub Rauscher.

Domácí potřebovali body jako sůl, aby se přiblížili alespoň na dohled některého ze soupeřů v tabulce. Semičtí nastupovali v pozici 12. týmu tabulky a v případě, že by někdo sestoupil z divize, si nemohou být také ničím jistí.

To vše ruku v ruce s nerovným terénem moc fotbalu nesvědčilo. Diváci viděli plno ztracených míčů, zkažených přihrávek, kombinace bylo pomálu. Ani jeden z trenérů nemohl být s hrou spokojen. Šancí bylo jako šafránu a více před domácí brankou. Suma sumárum, bod je sice pro Prachatické málo, ale dle obrazu na hřišti s ním nakonec musejí být spokojeni.

"Naše hra nebylo povedená. Vůbec se nám nedařilo kombinačně směrem dopředu. V každém poločase jsme si vytvořili pouze po jedné šanci, kterou jsme stejně neproměnili. Můžeme být nakonec rádi, že to skončilo bez branek, protože Semice byly v obou poločasech nebezpečnější. Když to shrnu, vzadu jsme to odehráli solidně, naopak dopředu jsme si nebyli schopni až na výjimku na konci utkání skoro nic vypracovat," shrnul své pocity z utkání vedoucí prachatického týmu Martin Juroš.

Prachatické fotbalisty čeká další víkend dvojboj na hřištích soupeřů. V sobotu hrají v Trhových Svinech, v pondělí dohrávají odložený duel v Oseku.